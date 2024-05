Junior Macarrão vai a Brasília e assegura mais de 3 milhões para Santa Rosa de Lima

O prefeito de Santa Rosa de Lima, Júnior Macarrão, expressou sua gratidão pela significativa contribuição parlamentar destinada ao Município durante sua visita aos gabinetes a capital federal. O prefeito esteve no Distrito para participar da XXV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. A deputada federal Katarina Feitoza e o senador Alessandro Vieira foram os principais colaboradores, garantindo um total de mais de 3,7 milhões de reais em emendas para diversas áreas.

Através do empenho da Deputada Katarina, Santa Rosa de Lima receberá 1,5 milhão de reais em investimentos essenciais. Destes, 600 mil reais serão direcionados à Saúde, fortalecendo o sistema local, enquanto outros 600 mil reais serão destinados a projetos de infraestrutura. Adicionalmente, 300 mil reais serão alocados para custeio, visando melhorar a eficiência administrativa.

Agradecimento

Já o senador Alessandro Vieira destinou mais de 1,4 milhão de reais para o município, priorizando também áreas cruciais. Deste montante, 300 mil reais serão investidos na Saúde, ampliando os serviços disponíveis à população, e 400 mil reais serão destinados a projetos de desenvolvimento, impulsionando a economia local.

Além dos recursos financeiros, a atenção dos parlamentares para com Santa Rosa de Lima foi evidenciada durante as visitas aos gabinetes. Júnior Macarrão agradeceu pessoalmente ao senador Rogério Carvalho e ao ministro secretário-geral Márcio Macedo pelo apoio contínuo e compromisso demonstrado com o progresso do Município.

“Esses investimentos representam não apenas um impulso financeiro, mas também o reconhecimento do potencial de Santa Rosa de Lima. A população local pode esperar por melhorias significativas em diversas áreas, graças ao apoio e trabalho colaborativo dos representantes eleitos”, enfatizou o prefeito.

Da Assessoria

TDantas Comunicação Agência de Notícias