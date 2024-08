Juquinha das Plantas consolida disputa a prefeito de Boquim e continua favorito

Desde o dia 16 de agosto que os candidatos de todo Brasil tiveram a permissão para realização de seus atos políticos indo às ruas de comunidades e diversos pontos dos seus domicílios, onde as campanhas tiveram visibilidade amparadas pela Lei Eleitoral.

Em Boquim, município da região Centro Sul de Sergipe, os candidatos a prefeito Juquinha das Plantas (Solidariedade), e seu vice Adilton Lima (PL), estão consolidando a campanha da Coligação “Para Boquim continuar no caminho certo”, que é formada pelos partidos Solidariedade, PL e Federação PSDB Cidadania (PSDB/Cidadania), atraindo inúmeros eleitores e, visivelmente, com uma grande participação popular nos atos públicos.

A Coligação iniciou a programação de ações com bate-papos em bairros da sede, como também em povoados do município como Pimenteira, Meia Légua, Pista 5, Jaboticabinha, além de inauguração da sede do comitê e seu primeiro “adesivaço”.

Segundo o candidato Juquinha das Plantas, a cada dia vem sendo surpreendido pelas adesões e o carinho da população. “Estamos gratos à comunidade de Boquim. Tanto eu quanto Adilton, por onde passamos, todos reconhecem o trabalho do prefeito Eraldo de Andrade, nosso maior apoiador”, afirmou, enaltecendo o fortalecimento do agrupamento.

Boquim é um dos municípios que vive uma eleição histórica. O nome Juquinha das Plantas tem um apelo popular muito forte e seu carisma é indiscutível. O candidato a vice Adilton, leva a juventude com ele.

De acordo com pesquisa do Instituto Ampla, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o número (SE-07982/2024), nos dias 31 de julho e 1º de agosto, Juquinha lidera com 54,5% das intenções de voto na modalidade estimulada, destacando-se como o favorito entre os eleitores. Isso significa mais da metade do eleitorado e na época, o bloco ainda não estava nas ruas.

Essa liderança de Juquinha se intensifica quando tem o apoio do atual prefeito Eraldo, que tem uma boa aceitação entre os boquinenses, após dois mandatos consecutivos. Assim, o “homem das Plantas Ornamentais”, como é conhecido na localidade, segue como a figura central desta disputa eleitoral.

Por Assessoria