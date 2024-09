Na rua, com o povo, Juquinha deixa claro que a verdadeiros números estão na multidão que o segue

Na tarde deste domingo (08), uma multidão se reuniu para seguir os candidatos Juquinha das Plantas e Adilton Lima (vice), pela coligação Para Boquim continuar no caminho certo! (Solidariedade – PL – PSDB). O evento foi em alusão ao feriado de 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, e atraiu milhares de pessoas que andaram pelas ruas da localidade até o povoado Olhos D’água, nas intermediações da cidade de Boquim. A ação contou com a presença do prefeito Eraldo Andrade, principal incentivador e cabo eleitoral de Juquinha.

Praticamente todos de laranja, seguiram pelas vias da cidade do Centro Sul Sergipano com muita alegria e entusiasmo, ao lado do candidato que foi tomado, literalmente pelo povo. As pessoas colocaram Juquinha na cacunda em alguns trechos da caminhada, algo que entusiasmou ainda mais todos que participaram do evento. “É gente demais. Juquinha tá vindo aí com uma multidão, ‘cê’ tá doido!”, anunciou “Veio Pêra”, morador conhecido da localidade.

Juquinha vem tendo uma aceitação popular muito favorável, o que está desbancando o agrupamento da Oposição. Em pesquisa, ainda antes das eleições e no início de agosto ele obteve 54,5 % dos votos válidos, contra 37,1% do seu rival, Jackson do Mangue Grande (PSD). “Neste evento de domingo, ficou claro que os números podem até ser maiores. Foi impressionante o número de pessoas que compareceram à Caminhada da Independência”, relatou um apoiador.

O candidato agradeceu toda a recepção popular e o empenho da sua equipe em fazer uma política limpa, humilde e com dedicação. “Não tem como se emocionar com o carinho das pessoas. Para onde eu vou é só abraços, apoio, votos de confiança. São pessoas jovens, adultos e pessoas da melhor idade. É só gratidão. Espero contribuir de forma sincera e com muito trabalho para todo esse povo de Boquim”, agradeceu, animado com o momento, o candidato conhecido como “Homem das plantas ornamentais”.

Da assessoria