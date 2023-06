Justiça de Cristinápolis determina que vereador e sogro retirem postagens difamatórias

A justiça da Comarca de Cristinápolis determinou que o vereador Landerrobson Ribeiro e o sogro, que administra um grupo que seriam encarregados de proferir difamaçõs, foram condenados a apagar as postagens sob pena de multa diária de R$ 200 reais e limite máximo de 5mil.

Entenda o caso – Ian Souza, um dos administrador do Sergipe Portal no Instagram, foram vitimas de ofensas caluniosas por parte do vereador de oposição de Cristinápolis Landerrobson Ribeiro.

Por conta disso, a vítima registrou Boletim de Ocorrências na Delegacia da Polícia Civil de Cristinápolis e nesta segunda-feira (26), a justiça da Comarca de Cristinápolis determinou que o vereador e o sogro, que administram um grupo de difamação, foram condenados a apagar as postagens sob pena de multa diária de 200 reais e limite máximo de 5mil.

A justiça determinou que eles estão proibidos de mencionar o nome do jovem acadêmico em Direito, Ian Souza.

A audiência de instrução ocorrerá dia 10 de julho no mesmo municipio