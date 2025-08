JUSTIÇA FEDERAL BLOQUEIA MAIS DE R$ 220 MI DOS REPASSES DA OUTORGA DA DESO QUE SERIAM DESTINADOS PARA ARACAJU

Em decisão proferida pelo juiz da 3ª Vara da Justiça Federal em Sergipe, Edmilson da Silva Pimenta, determinou a suspensão dos repasses das parcelas remanescentes da outorga da concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário ao Município de Aracaju da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso).

A decisão atende a um pedido da Prefeitura de São Cristóvão, com parecer favorável do Ministério Público Federal (MPF).

A suspensão dos recursos será cumprida até que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realize a recontagem populacional da área em litígio entre os dois municípios.

A ausência da recontagem populacional fez com que os moradores da área em disputa fossem computados como parte da população de Aracaju, prejudicando São Cristóvão na divisão dos recursos.

Com a decisão, os valores pendentes, que totalizam R$ 220.262.578,74, deverão ser depositados judicialmente. A medida foi proferida a tempo de garantir a suspensão da 3ª parcela, no valor de R$ 110.131.298,37.

Em nota, a Prefeitura de São Cristóvão afirmou que acompanha o processo com responsabilidade técnica e jurídica, e reiterou seu compromisso com a defesa dos interesses do município e a correta aplicação dos recursos públicos.

A prefeitura de Aracaju ainda não se manifestou sobre o assunto.