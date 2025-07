Kitty Lima celebra novo marco na causa animal com o lançamento do Programa Pet Saúde

O Diário Oficial do Estado de Sergipe desta quinta-feira (17) trouxe uma publicação aguardada com grande expectativa por protetores e defensores da causa animal: o aviso de credenciamento do Programa PET SAÚDE, que permitirá a clínicas veterinárias, hospitais e laboratórios especializados prestarem serviços clínicos, cirúrgicos e laboratoriais a animais em situação de vulnerabilidade, oriundos de ações da Diretoria de Proteção Animal (DIPROAN).

A iniciativa, pioneira no estado, é fruto direto da luta da deputada estadual Kitty Lima, reconhecida nacionalmente por seu histórico de atuação firme e intransigente em defesa dos direitos dos animais. Vegetariana, ativista e ex-superintendente de proteção animal de Sergipe, Kitty celebra esse novo passo como uma conquista coletiva, mas também como parte de sua trajetória de vida e luta:

“Esse projeto foi idealizado com muito carinho quando estive à frente da Superintendência de Proteção Animal. Ver ele sair do papel agora, com estrutura, planejamento e respaldo institucional, é uma vitória de todos que acreditam em políticas públicas permanentes e efetivas para os animais”, destacou a parlamentar.

O Edital nº 01/2025 já está disponível no site da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e traz todas as diretrizes para que clínicas interessadas possam se credenciar a partir do dia 4 de agosto. O processo é contínuo, e o edital detalha as exigências documentais e prazos de análise, recursos e homologações.

A deputada também anunciou que ainda neste segundo semestre os atendimentos gratuitos começarão a ser ofertados à população sergipana. O agendamento será feito por um sistema informatizado da própria SES, com acesso simples e explicações claras que serão amplamente divulgadas.

Mais do que um anúncio administrativo, o lançamento do PET SAÚDE simboliza o avanço de uma visão de Estado que reconhece a causa animal como parte essencial da agenda pública de saúde, cidadania e bem-estar. E a história desse avanço se entrelaça de forma indissociável com a atuação corajosa e incansável de Kitty Lima, que ao longo dos anos transformou militância em mandatos e voz ativa dentro das instituições.

“Fiz da minha vida um instrumento de luta por aqueles que não têm voz. Não entrei na política por vaidade ou status, entrei para garantir que a proteção animal deixasse de ser negligenciada e se tornasse uma prioridade. O PET SAÚDE é a prova de que, com coragem, persistência e compromisso, é possível mudar a realidade dos nossos animais e também das pessoas que cuidam deles”, finalizou a deputada.

Fonte: Assessoria