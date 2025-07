Kitty defende responsabilização de tutores e compromisso com proteção animal em Sergipe

Durante a sessão desta terça-feira, 1º de julho, na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a deputada estadual Kitty Lima (Cidadania), vice-líder do governo Fábio Mitidieri, subiu à tribuna para tratar com seriedade e responsabilidade dos recentes episódios envolvendo cães da raça pitbull em municípios sergipanos. Com base em sua trajetória como defensora da causa animal, Kitty fez um apelo por mais conscientização, fiscalização e políticas públicas integradas.

“A culpa não é do pitbull. A responsabilidade é de quem cria sem preparo, sem consciência e sem responsabilidade”, afirmou a parlamentar, ao repudiar qualquer tentativa de criminalização da raça e alertar para os riscos de discursos preconceituosos. Para Kitty, os casos recentes — registrados em Pirambu, Nossa Senhora do Socorro e Aracaju — reforçam a necessidade urgente de discutir a guarda responsável.

A vice-líder reconheceu os desafios enfrentados pelos municípios, mas pontuou que a atuação integrada com o Estado é fundamental. “Não se trata de apontar culpados, mas de construir soluções. O governo Fábio Mitidieri tem demonstrado sensibilidade com a causa animal, e eu confio que podemos avançar juntos em ações mais efetivas e preventivas”, disse.

Kitty também reforçou a importância de medidas que responsabilizem os tutores de forma mais rígida, especialmente em casos envolvendo raças estigmatizadas. Segundo ela, o debate precisa sair do campo da emoção e se firmar na base da técnica e da política pública. “Precisamos endurecer na responsabilização, não no preconceito. É uma questão de segurança para as pessoas e de bem-estar para os animais”, pontuou.

A deputada ainda sugeriu o fortalecimento de parcerias entre o Estado, os municípios, ONGs e especialistas, e defendeu que Sergipe possa integrar com mais força programas como o Sinpatinhas, do governo federal. “Como vice-líder do governo, coloco meu mandato à disposição para ajudar a construir esse caminho. A causa animal exige ação, consciência e estrutura — e esse é o compromisso que seguimos firmes em honrar dentro desta gestão”, finalizou.

Fonte: Assessoria