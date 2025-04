Laboratório de Solos do ITPS conquista pela 23ª vez certificação da Embrapa

O Laboratório de Solos e Química Agrícola do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) conquistou, pela 23ª vez, o Certificado de Excelência do Programa de Análise de Qualidade de Laboratórios de Fertilidade (PAQLF). A certificação, que é promovida pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), atesta a qualidade das análises realizadas e assegura aos produtores rurais a confiabilidade dos resultados fornecidos.

Anualmente, o laboratório recebe 12 amostras de solo para análise, enviadas pelo programa. Os resultados são comparados com os valores de referência estabelecidos pela Embrapa, que avalia o grau de exatidão e precisão. Com base nesse desempenho, o ITPS figura entre os laboratórios aprovados e certificados, reforçando sua credibilidade.

Para a diretora técnica do ITPS, Lúcia Calumby, a certificação é um diferencial importante para a instituição. “Ela comprova a excelência das nossas análises de solo, o que permite aos produtores tomar decisões mais precisas no manejo agrícola, otimizando o uso de fertilizantes e promovendo uma produção mais sustentável”, destaca. A participação no PAQLF também contribui diretamente para a manutenção da acreditação do laboratório na norma ISO/IEC 17025, que reconhece a competência técnica para a realização de ensaios laboratoriais.

A análise de solo é uma etapa essencial para o sucesso da agricultura. Com ela, é possível identificar os nutrientes disponíveis e recomendar a adubação adequada para cada tipo de cultivo. “A adubação correta garante o bom desenvolvimento das plantas, aumenta a produtividade e reduz custos de produção”, explica a coordenadora do Laboratório de Solos do ITPS, Anairam Melo.

Referência em Sergipe e região, o laboratório atende não apenas produtores sergipanos, mas também de municípios da Bahia e de Alagoas. “Nosso compromisso é oferecer um serviço de alta qualidade, com prazos curtos e preços acessíveis, sempre com foco no desenvolvimento sustentável da agricultura regional”, afirma Anairam.

Apenas em 2025, o laboratório já recebeu mais de duas mil amostras, resultando na realização de mais de 86 mil análises de solos. Acreditado desde 2010, o laboratório tem desempenhado um papel fundamental no fortalecimento do setor agrícola, oferecendo resultados técnicos confiáveis a milhares de produtores.

Sobre o PAQLF

Criado em 1992, o Programa de Análise de Qualidade de Laboratórios de Fertilidade (PAQLF) é coordenado pela Embrapa Solos e reúne atualmente cerca de 146 laboratórios de todo o Brasil. A adesão é voluntária e os participantes seguem rigorosamente os métodos oficiais da Embrapa para análise de solos, promovendo padronização e excelência nos serviços laboratoriais em âmbito nacional.

