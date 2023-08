Laércio enaltece tradição e cultura no 2° Festival de Inverno de Palmares

O Segundo Festival de Inverno de Palmares, sediado no município de Riachão do Dantas, recebeu na noite deste sábado, 12, a visita do Senador Laércio Oliveira (PP-SE). O evento reuniu moradores, turistas e grandes atrações musicais como o cantor Alceu Valença, mas também contou com apresentação de grupos folclóricos regionais, barracas de comidas típicas, artesanato e shows com artistas sergipanos.

Conhecida como a Suíça sergipana, devido às baixas temperaturas nesta época do ano,

Palmares tem potencial para o desenvolvimento do turismo, não só pelo frio, mas por ser uma comunidade histórica, fundada em 1590 pelas freiras carmelitas, por ser a nascente do Rio Piauí e pelas belezas naturais exuberantes.

Recepcionado pela prefeita Simone Andrade e sua equipe, Laércio conheceu a festa, cumprimentou expositores, comerciantes, populares e turistas, e acompanhou o show da dupla Chiko Queiroga e Antônio Rogério. Ele ressaltou a necessidade de apoiar e promover iniciativas culturais que enriquecem a identidade das comunidades.

“Nós iremos assistir a transformação que o turismo vai trazer para esse lugar, através das belezas naturais da região, que outrora fora esquecida ou não era desenvolvida, mas agora surge uma filha da terra, prefeita do município, que entendeu que esse era o momento e que aqui tem uma riqueza e um potencial para crescimento”, disse o Senador.

A ideia da criação do festival surgiu exatamente pelas oportunidades oferecidas pelo local. Ao acompanhar a trajetória dos registros de frio na região de Palmares pela mídia nacional e local, o fato despertou a atenção da prefeita. “Sabemos que o turismo é uma fábrica sem chaminé, que traz empregos, renda, e aqui tem uma cultura fantástica, o crochê, o artesanato, a história, o ecoturismo, então tudo isso agregou nesse projeto que com certeza será um divisor de águas para Riachão e para Sergipe”, disse Simone.

A prefeita Simone Andrade agradeceu a presença do Senador Laércio Oliveira na festa, a quem chamou de visionário. “Fiquei muito feliz em recebê-lo aqui, um homem empreendedor, que abraçou esse festival que projeta Sergipe na rota o turismo do frio, um investimento que trará desenvolvimento social, econômico, geração de emprego e renda, não só para região da serra, devido a esse friozinho, como também para Riachão”, afirmou a prefeita .

Foto assessoria

Por André Carvalho