Laércio reforça apoio à candidatura de Arlinda Vieira para prefeita de Maruim

Neste sábado, 24, as ruas do município de Maruim foram tomadas por uma multidão em apoio à candidatura de Arlinda Vieira para prefeita, com Sérgio de Angélica como vice. O evento atraiu a presença de importantes lideranças políticas, incluindo o senador Laércio Oliveira (PP-SE), que manifestou seu total apoio ao projeto político de Arlinda, destacando a importância da união para a transformação do município.

Ao lado dos candidatos e candidatas a vereador dos partidos aliados, entre eles o Progressistas, e lideranças locais, como Silvano Correa, Laércio exaltou a força popular e a liderança de Arlinda como elementos-chave para o sucesso da campanha. “Com alegria, com determinação, mas acima de tudo com o calor humano e a força do povo, é que nós alcançaremos a vitória da nossa futura prefeita Arlinda, que é essa mulher que vai transformar o município de Maruim”, afirmou o senador.

Após uma caminhada pelas ruas de Maruim, a programação foi marcada pela inauguração do comitê de campanha e pela assinatura do plano de governo, formalizando as propostas e compromissos da chapa com o futuro do município. O ato também contou com a presença da deputada estadual Maisa Mitidieri e do vice-presidente do PSB, Cláudio Mitidieri, que reforçaram seu apoio ao projeto e enfatizaram a necessidade de uma gestão participativa e comprometida com o desenvolvimento local.

A mobilização em torno de Arlinda Vieira reflete o desejo de mudança e renovação na política de Maruim, com uma candidatura que promete diálogo, inovação e soluções para os desafios enfrentados pela população. Com o apoio de importantes lideranças políticas e da comunidade, Arlinda segue fortalecida na disputa pela prefeitura, carregando consigo a expectativa de um novo ciclo de crescimento para o município.

