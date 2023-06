Laércio visita o “São João da Família” e parabeniza a Fecomércio/SE pela iniciativa

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Sergipe (Fecomércio/SE) realiza durante todo o mês de junho o “São João da Família”, que consiste em um projeto de decoração temática do São João na Praça Fausto Cardoso, no Centro de Aracaju, no mesmo modelo do consagrado “Natal Iluminado”. Na noite desta segunda-feira, 19, um dos grandes incentivadores da cultura sergipana, o senador Laércio Oliveira (PP-SE), esteve visitando o espaço ao lado do presidente do Sistema S, Marcos Andrade.

Laércio conferiu de perto todas as atrações do local, que conta cidade cenográfica, 3,5 milhões de pontos de luz nos elementos decorativos juninos, comidas típicas, palco para apresentações e uma folgueira com mais de 8 metros de altura. Ele aproveitou para cumprimentar sergipanos e turistas que estão visitando o local e reforçou a importância de ações como essa para a valorização da cultura regional, para a integração social e diversão das famílias, estímulo à economia local e promoção do turismo.

“As festividades juninas são parte integrante da cultura nordestina e sergipana, e promovê-las em uma praça proporciona um ambiente ideal para a comunidade celebrar suas tradições. Aqui também tem oportunidades para os empreendedores locais, como vendedores de comidas típicas, bebidas, artesanatos e outros produtos relacionados à festividade. Essa é a marca da Fecomércio, o São João da família. Os sergipanos e turistas não terão em nenhum outro lugar do estado uma beleza como essa”, disse o senador Laércio Oliveira.

Feliz com o resultado, o presidente da Fecomércio/SE, Marcos Andrade, disse que o principal objetivo é gerar emprego e renda e trazer a sociedade sergipana para visitar um belo atrativo do período junino. Ele lembrou que as ações da entidade não se restringem apenas ao “São João da Família, na Fausto Cardoso, mas em todo o Centro de Aracaju, com o “São João na Praça”, um projeto conhecido da população, que traz apresentações musicais de trios pé-de-serra e concurso de quadrilhas, além de apresentações de manifestações do folclore sergipano, na praça General Valadão.

“O ‘São João da Família’ foi inspirado no ‘Natal iluminado’, criado pelo senador Laércio Oliveira. Nós aperfeiçoamos, ampliamos e estamos com esse resultado, ou seja, estamos ocupando o Centro. Aqui você vai encontrar comidas típicas juninas, artesanato, lazer para as crianças, a fogueira mais alta em led do Brasil, com oito metros de altura. Esperamos receber 200 mil pessoas nesse período, entre famílias, consumidores e turistas que venham curtir nossa cidade. É emprego e renda que é o importante é o objetivo maior da Fecomércio”, enfatizou Andrade.

Renda extra

A ação da Fecomércio estimula a geração de renda para pequenos negócios e microempreendedores, fortalecendo a economia local e impulsionando a circulação de recursos na região. Elias Gomes da Silva comercializa arroz doce, mungunzá, canjica e outras iguarias do período junino. Ele disse que está bastante satisfeito com a oportunidade que recebeu. “Uma ação como essa é muito importante porque traz uma renda para família, além de diversão para o pessoal que sai do comércio, para àquelas pessoas que quer vir mais cedo para retornar logo para casa, sem tumulto. É um ambiente familiar. Então, é muito prazeroso e bom estar aqui”, comentou o comerciante.

