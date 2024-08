Laércio visita unidades de saúde em Itabaianinha e Tomar do Geru

Atendendo um convite do deputado federal Thiago de Joaldo, o senador Laércio Oliveira (PP-SE) esteve visitando o Hospital São Luiz Gonzaga, localizado no município de Itabaianinha. A unidade, que está sob intervenção judicial desde 2007, funciona 24 horas por dia atendendo pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) de toda a região centro sul do estado. A visita também contou com a presença do prefeito do município, Danilo de Joaldo.

O senador conferiu de perto o projeto de ampliação da unidade, que inclui a construção de duas salas de centro cirúrgico, uma sala de recuperação pós-anestésica com três leitos e um internamento, um centro de imagens e diagnóstico, além de salas para consultas com especialistas de diversas áreas. O Hospital São Luiz Gonzaga conta com dois médicos plantonistas atendendo casos de urgência e emergência.

“Eu quero parabenizar o deputado Thiago de Joaldo por sua dedicação em apoiar um hospital tão importante. Essa unidade possui relevância para toda a região, garantindo atendimento à população que necessita dos serviços de saúde. Esse projeto de ampliação significa um olhar para o futuro, e a gente não pode olhar para a sociedade sem entender que ela precisa de saúde de qualidade”, ressalta Laércio.

O deputado federal Thiago de Joaldo agradeceu ao senador pela visita. “Trouxemos o senador para ele conhecer toda a estrutura e o potencial do Hospital São Luiz Gonzaga para atender não só Itabaianinha, mas o sul e centro-sul do estado. Laércio é um parceiro importante que sempre teve um olhar diferenciado para a saúde pública. A ampliação dessa unidade irá beneficiar a população da região, com cirurgias de pequeno porte”, disse.

Tomar do Geru

No município de Tomar do Geru, o senador esteve visitando a Unidade de Saúde João Alves Filho, reformada com recursos de emenda de sua autoria. Laércio estava acompanhado do prefeito Pedro Balbino. Eles conferiram todo o funcionamento da unidade, que conta com cinco equipes de saúde da família compostas por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, além de um médico que dá suporte, totalizando seis profissionais, e atendimento na urgência todos os dias.

A unidade é exemplo para toda a região, conta ainda com cinco dentistas, sendo quatro atendendo nas áreas e um dentista na parte de prótese e atendimento ambulatorial, dando suporte a uma das equipes, além de um técnico em prótese. A unidade conta ainda com equipe multidisciplinar composta por duas psicólogas (1 adulto e infantil), nutricionista, fonoaudióloga, duas fisioterapeutas, um educador físico, um assistente social e dois farmacêuticos.

“Eu quero agradecer ao senador Laércio Oliveira, desde quando foi deputado federal tem sido um parceiro permanente e ativo da gestão. Essa unidade foi reformada recentemente e o senador, à época deputado federal, direcionou recursos. O município mantinha precariamente o serviço de plantão 24 horas. No final do ano passado, o senador destinou uma emenda para o município, esse ano uma outra emenda do mesmo valor, e nós, depois de muitos anos, conseguimos manter médico de plantão 24 horas graças à visão do senador Laércio”, disse o prefeito Pedro Balbino.

Por Assessoria