Lagartense Enzo Rabelo conquista o título de campeão no Valhalla Extreme Challenge

Com 17 anos, atleta se destacou no evento e agradeceu apoio de família e patrocinadores em sua trajetória no esporte

No último domingo, 17, Enzo Rabelo, de 17 anos, se consagrou campeão da 5ª edição do Valhalla Extreme Challenge, evento de destaque no cenário do Jiu-Jitsu sergipano. Representando Lagarto, o jovem talento disputou uma luta casada e, com muita técnica e determinação, saiu em primeiro lugar conquistando mais um título importante em sua trajetória no esporte.

Para ele, esse título é uma forma de reconhecer todo o esforço que vem dedicando ao Jiu-Jitsu e também fez questão de agradecer às pessoas que sempre o apoiam. “Foi uma experiência incrível, que me fortaleceu ainda mais e me fez perceber o quanto cada treino e cada sacrifício valem a pena. Primeiramente, sou grato a Deus, que me guia e me dá forças a cada passo. À minha família, que está sempre ao meu lado, me incentivando sem condições. E aos meus patrocinadores, que acreditam no meu trabalho e ajudam a tornar essa jornada possível”, declarou o jovem campeão.

Com o título recém-conquistado, Enzo afirmou que segue focado nos próximos desafios. “Já estamos nos preparando para o próximo campeonato, que será no domingo. Seguimos com o foco total, com humildade e sempre com a vontade de vencer”, disse ele, demonstrando sua determinação e vontade de continuar evoluindo. Com a vitória no Valhalla Extreme Challenge, Enzo Rabelo segue se firmando como uma das promessas do Jiu-Jitsu no estado.

Texto e foto assessoria