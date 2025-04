Lagartenses comemoram obras realizadas pelo Governo do Estado

Lagarto, no centro-sul sergipano, tornou-se capital simbólica do Estado nessa sexta-feira, 25, durante a 46ª edição do ‘Sergipe é aqui’, e seus moradores foram presenteados com mais uma obra autorizada pelo Executivo Estadual.

Após a inauguração oficial dos 24 mil metros quadrados (m²) de pavimentação asfáltica em diversas vias, o governador Fábio Mitidieri assinou nova ordem de serviço, desta vez, para a implantação de 20 mil m² de calçamento em paralelepípedo, que serão executados pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), nos quais serão investidos R$ 2.992.800,00.

Ainda com o objetivo de promover melhorias no cotidiano e reforçar a dignidade da população da Capital Nacional da Vaquejada, o governador autorizou a inclusão de 12 obras de infraestrutura no programa Acelera Sergipe, entre elas, execução de macrodrenagem, requalificação de ruas, praças e avenidas, duplicação de avenida, pavimentação de vias, construção de ciclovias, entre outras, no valor de aproximadamente R$ 47,2 milhão.

Moradora do Conjunto Albano Franco, a vendedora Elaine Oliveira, de 44 anos, comemorou o anúncio da intervenção e espera ser contemplada. “Somente quem mora em rua sem calçamento sabe o quanto é difícil se locomover na época das chuvas e como é ruim conviver com a poeira quando o tempo está firme. Uma obra dessa facilita a vida de quem anda de carro e de moto, principalmente. Parabéns ao governador por dar mais uma obra ao povo de Lagarto, e tomara que a minha rua seja uma das beneficiadas”, declarou.

Mesmo residindo em uma rua já pavimentada, a servidora pública Eliene Fonseca, 27, ficou feliz ao saber da futura obra. “O governador já trouxe muitas obras aqui para Lagarto e deixou muitas vias calçadas e asfaltadas. Estou contente porque mais famílias vão ser beneficiadas e vão poder andar com tranquilidade e conforto, será uma maravilha”, afirmou.

“Lagarto é um município pujante, com um enorme potencial socioeconômico, que cresce a passos largos, e o Governo do Estado tem contribuído significativamente com a realização de obras nas mais diversas áreas. No último ano, somente por meio da Sedurbi, foram investidos cerca de R$ 7,2 milhões na reforma, ampliação e restauração da Casa de Cultura Sílvio Romero, na implantação de 13 mil m² de calçamento em paralelo e nos 24 mil m² de pavimentação asfáltica inaugurados na manhã desta sexta-feira. Com a autorização dos 20 mil m² de pavimentação granítica concedida hoje, a gestão estadual proporciona melhorias para a mobilidade e a elevação da autoestima da população lagartense”, frisou o secretário do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas.

