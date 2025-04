Lagarto 145 anos: Prefeitura divulga programação alusiva ao aniversário da cidade

No próximo domingo, 20, Lagarto completa 145 anos e para celebrar a data, a administração municipal preparou uma programação que inicia nesta segunda-feira, 14, e segue até o dia 30 deste mês, com eventos distribuídos em diversas localidades do município, a exemplo da premiação do Concurso ‘Cores, Versos e Linhas Lagartenses’, que acontece no dia do aniversário da cidade, em frente à sede da Prefeitura, a partir das 8h.

Até a próxima quarta, 16, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e do Trabalho (Sedest), fará a distribuição de peixes a 10 mil famílias residentes nos bairros, povoados e assentamentos do município. Além dos peixes, também serão distribuídas cestas pascoais, contendo açúcar, farinha, farinha de milho, sal, leite de coco, arroz. A entrega teve início nesta segunda-feira, 14.

Também faz parte da programação o Lagarto Folia, realizado pelo Governo do Estado, que recebe o apoio da Prefeitura de Lagarto com serviços essenciais, como segurança pública, orientações de trânsito e assistência à saúde. O evento acontece entre os dias 19 a 21, sempre das 15h às 0h.

No dia 20, data do aniversário da cidade, a programação se concentra no povoado Santo Antônio, seguido de hasteamento da bandeira, abertura oficial das comemorações e premiação do Concurso ‘Cores, Versos e Linhas Lagartenses’, às 8h. Durante todo o dia também serão realizados outros eventos, a exemplo da missa solene, café da manhã com a comunidade na praça, torneio de futebol, além de apresentações culturais.

Ainda no dia 20, o prefeito Sérgio Reis, acompanhado de autoridades realizará a abertura do Rodoanel, no Haras AD, localizado na Rodovia Riachão do Dantas.

Já no dia 22, das 13h às 16h, acontece a roda de conversa com Mestre da Cultura Popular, no povoado Santo Antônio.

Nos dias 23 a 25, a Secretaria Municipal da Cultura (Secult) promove o 10º Encontro Cultural de Lagarto, que acontece na Praça Sebastião Garcez (Praça da Bíblia), das 17h às 22h.

Também no dia 25, o Governo do Estado traz para Lagarto a 46ª edição do “Sergipe é Aqui”, programa que oferta aos cidadãos mais de 160 serviços gratuitos como emissão de documentos, atendimento médico e vacinação, entre outros.

No dia 26, ainda como parte integrante das comemorações aos 145 anos, acontece a tradicional Corrida Rústica, que chega à sua 30ª edição, com saída programada para 17h20, do povoado Santo Antônio. O percurso se encerra na Praça Filomeno Hora, no Centro de Lagarto.

Finalizando a programação festiva, nos dias 28 e 30 serão instalados o Comitê de Gerenciamento de Crises e a Escola de Governo, respectivamente.

https://lagarto.se.gov.br/noticias/lagarto-145-anos-prefeitura-divulga-programa%C3%A7%C3%A3o-alusiva-ao-anivers%C3%A1rio-da-cidade

Por Secom/PML