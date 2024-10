Lagarto bate recorde de empregos formais em agosto com 506 postos de trabalho

Dados do Novo CAGED, do Ministério da Economia, foram divulgados nesta sexta (27); dados não incluem empregos informais ou MEIs

O Município de Lagarto, em Sergipe, registrou um saldo positivo de 506 novos postos de trabalho com carteira assinada no mês de agosto, conforme os dados divulgados pelo Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério da Economia.

O destaque ficou por conta do setor de Serviços, que gerou 99 novos postos de trabalho, seguido pela Indústria, que adicionou 74 vagas. Na Indústria de Transformação, o maior destaque ficou por conta da Fabricação de Produtos Alimentícios, que gerou 103 novos empregos, seguido pela Fabricação de Produtos de Borracha e Material Plástico, que adicionou 11 postos.

Esses subsetores continuam sendo essenciais para a recuperação econômica da cidade. No setor de Serviços, o subsetores de Educação e Saúde foram os principais impulsionadores, com um saldo de 89 novos postos de trabalho. Alojamento e Alimentação também se destacaram, com 36 novos empregos, refletindo o crescimento na oferta de serviços turísticos e gastronômicos na cidade.

Além disso, o setor de Informação, Comunicação e Atividades Financeiras e Imobiliárias apresentou um saldo positivo de 48 vagas, demonstrando a expansão de áreas ligadas à tecnologia e serviços financeiros. Esses números de Lagarto acompanham a tendência nacional, onde o Brasil gerou 232.513 novos postos de trabalho formais em agosto, com o setor de Serviços liderando as contratações, seguido pela Indústria. O bom desempenho do município reflete um cenário de retomada, com investimentos impulsionando a geração de empregos em setores-chave para a economia local.

Fonte e foto assessoria