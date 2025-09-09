Lagarto celebra padroeira Nossa Senhora da Piedade com grande programação festiva

Celebração contou com Missa Solene, procissão e presença de autoridades estaduais e municipais

Lagarto celebrou, nesta segunda-feira, 8, o dia de sua padroeira, Nossa Senhora da Piedade, com uma ampla programação religiosa. As festividades começaram às 6h, com a Alvorada, e seguiram ao longo de todo o dia, reunindo milhares de devotos. O ponto alto foi a Missa Solene, realizada no Santuário da Padroeira e presidida por Dom José Genivaldo Garcia, bispo da Diocese de Estância, além da tradicional procissão, que percorreu as principais ruas da cidade. O prefeito Sérgio Reis acompanhou as homenagens, ao lado da vice-prefeita Suely Menezes, e destacou a importância da celebração para a população lagartense. Também marcaram presença o governador em exercício Zezinho Sobral, o deputado federal Fábio Reis e autoridades estaduais e do município.

“Este é um dos dias mais especiais para Lagarto. Celebrar Nossa Senhora da Piedade é renovar a nossa devoção e fortalecer a esperança do nosso povo. É um evento importante e que conta com todo o apoio logístico da Prefeitura para que ocorra com total segurança e para que possa recepcionar os lagartenses e visitantes. Peço à nossa padroeira que continue protegendo Lagarto, abençoando nossas famílias e me iluminando para seguir conduzindo o município no caminho do desenvolvimento e do progresso”, afirmou Sérgio Reis.

Com o tema “A esperança não decepciona”, as festividades deste ano tiveram início no dia 30 de agosto, com a abertura do novenário. Ao longo dos dias, ocorreram celebrações eucarísticas, quermesses, apresentações culturais e shows musicais, entre eles a apresentação do cantor católico Thiago Brado.

Apoio logístico

Para garantir a organização das celebrações, a gestão municipal atuou de forma integrada. Equipes de trânsito, ordem pública, limpeza urbana, saúde, turismo e desenvolvimento urbano estiveram mobilizadas para assegurar que o público participasse com tranquilidade de toda a programação religiosa e cultural.

O pároco Rodrigo Fraga agradeceu à Prefeitura pela colaboração durante toda a festa. “A atitude colaborativa da gestão municipal nos ajudou a conduzir a festa, quermesse, shows e almoço, com apoio das secretarias de Ordem Pública, Turismo, Obras e todas as demais. Por isso, agradeço a todos, em nome do prefeito e da vice-prefeita, que não mediram esforços para que as celebrações acontecessem”, disse.

Devoção

Para os fiéis presentes, a festa deste ano foi um momento de fé e preservação das tradições da cidade. A lagartense Rosa Nildes da Silva, por exemplo, acompanhou toda a programação e se disse profundamente tocada pelas homenagens. Ela lembrou da ligação familiar com a santa. “Minha mãe era devota, muito devota, e sempre vinha comigo. Agora tento continuar com essa tradição no lugar dela. A festa foi linda, emocionante e muito bem organizada. Senti que a nossa devoção se renova a cada ano”, contou.

Já Clarice Maria de Jesus, de 74 anos, ressaltou a gratidão pelas graças alcançadas. “Participo da procissão desde pequena. Pedi à Santa e a Bom Jesus da Lapa pelo meu filho, que foi operado do coração, e ele está bem. A festa deste ano foi maravilhosa”, considerou.

Da mesma forma, Maria Elisa dos Anjos, de 75 anos, também destacou a tradição familiar e a alegria de participar do cortejo atrás do andor da santa. “Sou daqui, nasci e me criei em Lagarto, e participo desde pequena. A festa foi muito linda, organizada, e sempre procuro contribuir para a quermesse e celebrações”, completou.

Estiveram presentes os deputados federais Thiago de Joaldo e Ícaro de Valmir, o deputado estadual Ibrain Monteiro, o presidente da Câmara Municipal de Lagarto, o vereador Washington da Mariquita, os vereadores Anderson Silva, Genisson de Tonho de Totonho, Josivaldo da Equoterapia, Manoela da Lagartense e Carlos de Zezé Avelino, além do vereador e da ex-vice-prefeita de Pedrinhas, João Apolinário e Eliane Vip.

Foto: Augusto Oliveira

