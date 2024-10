Lagarto dá exemplo no recolhimento de embalagens de agrotóxicos

Produtores e empresas revendedoras de produtos agropecuários no município de Lagarto deram importante exemplo de cuidado com a saúde e com o meio ambiente, ao realizarem o recolhimento de 4,5 toneladas de embalagens de agrotóxicos. A ação foi realizada nesta quarta-feira, 9, na praça do Tanque Grande, com apoio da Associação dos Revendedores de Produtos Agropecuários do Estado de Sergipe (Ardase). A próxima ação será em 5 de novembro na sede da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), no município de Boquim.

Dados recentes da Emdagro destacam avanços no manejo adequado dessas embalagens em Sergipe. Em 2023, foram destinadas de forma ambientalmente adequada 58 toneladas de embalagens vazias de agrotóxicos, e em 2024 até o momento já foram recebidas 50 toneladas, evidenciando um esforço contínuo nesse sentido.

O secretário de Estado da Agricultura, Zeca da Silva, destacou a iniciativa das empresas revendedoras e produtores nesta ação. “Parabenizamos todos os envolvidos neste trabalho, especialmente as empresas por meio da Ardase, pela importância da destinação correta dessas embalagens que contribui para preservação do meio ambiente e da saúde humana. A conscientização dos agricultores, aliada ao apoio das prefeituras e das empresas revendedoras em parceria com o Governo é essencial para o sucesso das iniciativas de coleta e manejo adequado dessas embalagens em Sergipe”, pontuou o secretário.

Já a representante da Ardase, Marivania Félix, lembrou que a ação em Lagarto foi a maior em recolhimento de embalagens dentro do trabalho itinerante realizado nos municípios: “O objetivo é a conscientização ambiental do produtor rural e facilitar o acesso do produtor quanto à devolução das embalagens, dando um destino ambientalmente adequado às embalagens”.

Segundo ela, até o momento foram 29 ações em todo o Estado, focando nos municípios de maior abrangência agrícola. “Estamos principalmente em povoados de agricultura familiar, onde além de recebimentos itinerantes de embalagens, são levadas informações técnicas sobre as boas práticas no campo, a importância do uso do equipamento de proteção individual (EPI) nos manuseios e aplicação dos defensivos, além da observância à receita agronômica e cuidado com o meio ambiente”, afirmou.

Após os recebimentos das embalagens nessas ações, as mesmas são transportadas até a central de recebimento da Ardase, que fica na zona rural de Ribeirópolis. Lá elas são classificadas, separadas, prensadas e destinadas para recicladoras, legalmente habilitadas para receber esses tipos de materiais.

“A participação das empresas revendedoras dos produtos é muito positiva. Elas participam ativamente na mobilização dos clientes, o que contribui muito para a presença dos produtores nas ações. Também ajuda muito na logística, uma vez que disponibilizam transporte adequado para esses tipos de resíduos; incentivam a ação, doando brindes como EPIs, que são sorteados para os produtores e ajudam a disseminar as boas práticas no campo”, explicou Marivania.

A representante da Ardase ressaltou ainda a importância e apoio da Emdagro para o sucesso dessas ações, principalmente com a implementação de tecnologias que facilitam o rastreio das embalagens. “Sem sombra de dúvida, os resultados que estamos tendo se devem ao Sistema de Rastreabilidade implantado pela Emdagro, e às ações da Ardase no campo, que quintuplicaram nos últimos anos”, comemorou.

Foto: Ascom Seagri