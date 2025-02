LAGARTO INICIA NOVA FASE DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO EM ENCONTRO ESTRATÉGICO COM EMPRESÁRIOS LOCAIS

A Prefeitura de Lagarto deu início a mais uma etapa do Programa Primeiro Emprego, nesta terça-feira, 25.

Em um encontro estratégico, realizado no Rotary Clube do município, a gestão municipal, por meio da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio (Semic) e da Secretaria Municipal de Governo e Inovação (Segov), apresentou as diretrizes do programa para os empresários locais, com foco em ampliar a oferta de vagas disponibilizadas no programa, estimulando a adesão de novos parceiros.

De acordo com o prefeito Sérgio Reis, que abriu o encontro e assinou simbolicamente o termo de parceria com o empresariado local, com a nova fase, a administração assegura mais oportunidades para os jovens lagartenses, fortalecendo a conexão entre eles e o mercado de trabalho. “Esse é um passo importante que estamos dando para a economia do município. É um programa que qualifica a mão de obra da cidade para garantir profissionais preparados para ingressar no mercado de trabalho. É uma iniciativa que chega de forma precisa, ouvindo os empresários, para que eles sejam atendidos da maneira que esperam”, destacou.

O prefeito reiterou ainda a relevância de medidas inovadoras, como esta, para o desenvolvimento de Lagarto. “Nossa cidade está sendo pioneira com essa ação que ajuda o município a fazer mais, investindo menos recursos. Nos próximos quatro anos, executaremos diversas ações para que Lagarto cresça em todas as áreas. E para isso, precisamos de mão de obra qualificada na cidade. Nossa gestão fará o dever de casa, com planejamento, e isso inclui investimentos em empregabilidade. Portanto, espero que os comerciantes da nossa cidade entendam a importância deste programa para garantir novas possibilidades à população”, frisou.

Secretário de Indústria e Comércio de Lagarto, Marlysson Magalhães explicou como se deu a mobilização dos empresários locais para o encontro. “Nós convidamos todos os empresários que sentem necessidade de mão de obra qualificada. Junto com o CDL, que é um parceiro, nós os visitamos, apresentamos o programa e os convidamos para conhecer mais profundamente as ações. Além disso, ouvimos as demandas e necessidades para que eles saiam da reunião já inteirados, podendo fazer as inscrições e aderir ao programa com a segurança de que terão resultados”, detalhou o secretário.

Empregabilidade

O Programa Primeiro Emprego (PPE) é uma iniciativa do Governo do Estado, coordenada pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), que visa inserir jovens de 18 a 29 anos no mercado de trabalho formal, abrindo as portas para o mercado de trabalho. Para participar, os candidatos devem atender a pelo menos um dos seguintes critérios: ter concluído o ensino médio, técnico ou superior.

“Esta é uma política essencial para oferecer oportunidades aos jovens que buscam o primeiro emprego. Se estamos aqui hoje, é graças à parceria e à grande abertura que a Prefeitura nos proporcionou. Lagarto foi escolhida para ser uma das primeiras cidades contempladas porque trabalha de mãos dadas com outros entes públicos, concentrando esforços para levar ações eficazes à população. Esperamos que o empresariado abrace o programa porque ele vai oferecer aquilo que o mercado necessita. Nos comprometemos em atender qualquer demanda que for apresentada por Lagarto para qualificar a mão de obra do município”, afirmou o secretário-executivo de Estado do Trabalho, Rafael Melo.

A parceria com a Prefeitura de Lagarto busca fortalecer a empregabilidade no município, facilitando a conexão entre empresas e jovens em busca da primeira oportunidade profissional. Atualmente, 15 jovens que já passaram pelas aulas teóricas do programa estão na parte prática atuando em três empresas parceiras: Cencosud, BomBom e Braúna.

“Essa é uma iniciativa muito importante e que vem sendo construída de forma muito sólida, com o envolvimento de grandes parceiros. É um programa excelente para o empresariado lagartense que conhece a sua dificuldade em ter um colaborador sem preparo, entrando para o mercado. Acredito que, com essa oportunidade, os jovens se sentirão mais seguros e isso fortalecerá as empresas locais. Lagarto sai na frente e fico muito feliz em ver a cidade receber esse programa de braços abertos, fomentando a economia municipal e possibilitando crescimento ao setor produtivo”, avaliou o presidente da CDL de Lagarto, José de Carlos dos Santos.

O empresário José Santana, proprietário de uma fábrica de móveis, foi o primeiro a aderir ao programa nesta nova etapa. Ele contou que a rápida decisão foi tomada assim que conheceu a iniciativa. “Não pensei duas vezes. Estou abrindo uma nova empresa e tem seis meses que tento fechar o quadro de funcionários, mas sem sucesso. Então, acredito muito que com o programa Primeiro Emprego, conseguirei formar a minha equipe. É um incentivo para a empresa porque nos ajuda a descobrir novos talentos”, disse.

Texto assessoria – foto Augusto César