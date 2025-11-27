Lagarto integra mobilização nacional de reflorestamento e reforça educação climática

As mudanças climáticas exigem responsabilidade, educação e ação. E avançar nessa agenda passa por formar uma geração consciente do papel que cada pessoa tem na proteção do planeta. Nesta quinta-feira, 27, Lagarto deu mais um passo importante nesse caminho ao integrar o Dia D da mobilização nacional de reflorestamento, iniciativa do Selo Unicef voltada à educação climática e ao cuidado com o meio ambiente. No município, a atividade reuniu crianças e adolescentes do Núcleo de Cidadania do Adolescente (Nuca) e da Apae, em uma ação conjunta das secretarias municipais da Educação (Semed) e do Meio Ambiente e Ações Climáticas (Semac). Espécies nativas e frutíferas foram plantadas na Praça José Domingos Vieira, conhecida como Praça dos Três Poderes, entre elas a jaqueira, símbolo da identidade lagartense. A vice-prefeita Suely Menezes acompanhou a ação.

“O Entre no Clima é um movimento nacional que mobiliza todos os municípios que integram o Selo Unicef, e Lagarto mostrou hoje o quanto está comprometido com essa pauta. Conversamos com os jovens sobre clima, sustentabilidade e sobre como cada atitude conta para proteger o planeta. E encerrar a atividade com o plantio reforça essa mensagem, pois eles precisam crescer entendendo que cuidar do meio ambiente é um dever coletivo e permanente”, afirmou a articuladora do Selo Unicef em Lagarto, Aline Ribeiro.

A ação teve início no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Lagarto, com uma roda de conversa sobre educação ambiental e mudanças climáticas. Logo após, os participantes seguiram para a praça, participando ativamente do plantio das mudas. “Quando falamos de educação ambiental, falamos de futuro. E o futuro começa exatamente assim, no contato das nossas crianças e adolescentes com o ato de plantar, de cuidar e de compreender que o planeta depende das escolhas que fazemos hoje”, destacou a secretária de Educação, Taysa Mércia.

Taysa ressaltou também que o trabalho de conscientização ambiental na cidade tem feito parte das atividades pedagógicas desenvolvidas pela Educação. “Nosso papel é garantir que essa consciência nasça dentro da escola, de forma integrada e permanente. A educação precisa dialogar com a realidade, com os desafios climáticos e com a responsabilidade de formar jovens que entendam seu lugar no mundo. É por isso que unimos forças com outras secretarias, alinhamos nossas ações ao Selo Unicef e mantemos um trabalho contínuo que ultrapassa o evento de hoje. Estamos construindo uma geração mais preparada, mais sensível às questões ambientais e mais comprometida com o coletivo”, completou.

O secretário do Meio Ambiente, Givaldo Souza, reforçou que a mobilização representa mais uma etapa do compromisso da gestão com o desenvolvimento ambiental de Lagarto. “Cada ação como essa fortalece o que estamos fazendo na cidade, que é recuperar áreas, ampliar o verde urbano e envolver a população no cuidado com o meio ambiente. Hoje plantamos espécies que representam nossa identidade, como a jaqueira, e outras nativas que ajudam na recomposição da nossa vegetação. E seguimos com a nossa meta de, até o fim do ano, alcançar cerca de 800 novas árvores plantadas em diferentes pontos do município. É um trabalho contínuo, responsável e que deixa um legado para as próximas gerações”, reiterou.

Entre os participantes na ação, estiveram alunos da rede municipal de ensino de Lagarto, a exemplo de Ítalo Gabriel Santana, 13 anos, que identificou na iniciativa o senso de responsabilidade e pertencimento. “Plantar é legal, mas aprender a cuidar é ainda mais. A gente entende que a árvore precisa da gente depois do plantio, que tem que regar, proteger e acompanhar. Fico feliz de ver a cidade ficando mais bonita com algo que a gente ajudou a fazer”, frisou o jovem.

O selo

Lagarto integra a edição 2025–2028 do Selo Unicef, compromisso internacional que reconhece os municípios que mais avançam na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. As metas envolvem ações intersetoriais nas áreas de educação, saúde, assistência social, meio ambiente e cultura.

Além das iniciativas voltadas à primeira infância e à juventude, como o Programa Bom Dia Feliz, o município seguirá desenvolvendo atividades contínuas ao longo do ciclo 2025–2028, fortalecendo políticas públicas integradas e entregando resultados concretos para a população.

Fonte: Assessoria de Imprensa do prefeito Sérgio Reis

Foto: Denisson Rosendo