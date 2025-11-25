LAGARTO PODE SE TORNAR O PRIMEIRO MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO A RECEBER O PROGRAMA ESCOLA DE ESPORTES

Lagarto pode se tornar o primeiro município do interior sergipano a receber o programa Escola de Esportes, iniciativa do Governo do Estado que oferece formação esportiva gratuita, inclusão e desenvolvimento para jovens atletas.

Nesta terça-feira, 25, equipes da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), incluindo engenheiros e diretores, realizaram uma visita técnica ao Ginásio de Esportes Ribeirão para avaliar se o espaço reúne as condições necessárias para sediar o novo polo, passo que marcaria a expansão do programa para além da capital. A vistoria também foi acompanhada pelo diretor de Esportes de Lagarto, Carlos Henrique Santos, e pelo secretário municipal de Turismo, Wédson Andrade, que representaram o município.

O programa Escola de Esportes é uma política pública que democratiza o acesso à prática esportiva e incentiva o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Atualmente, a ação conta com três polos localizados em Aracaju, nos bairros Santos Dumont, Santa Maria e Getúlio Vargas, contemplando mais de mil estudantes que participam de modalidades como judô, jiu-jitsu, ginástica, voleibol, futsal, atletismo, paratletismo, natação, polo aquático e outras práticas voltadas tanto ao esporte educacional quanto ao paradesporto. A expansão para outros municípios integra o planejamento do Governo do Estado para 2026.

Durante a vistoria no Ginásio Ribeirão, o diretor de Esporte Educacional do Estado, Ulisses Máximo, reforçou o potencial de Lagarto para receber o polo. “É um desejo do governo Fábio Mitidieri, por meio da secretária Mariana Dantas, ampliar o programa Escola de Esportes, hoje desenvolvido em Aracaju, mas que queremos levar para outros municípios do Estado. Lagarto está sendo a primeira visita técnica para entender o ambiente, entender o local, e há motivação do município também. Com esse interesse mútuo, Lagarto pode ser o primeiro município fora da capital a abraçar o programa. A engenharia avalia a viabilidade estrutural, enquanto que a diretoria do programa analisa a viabilidade pedagógica, acessibilidade, modalidades possíveis, o que o município já pratica, para que o programa já comece com grande sucesso”, afirmou.

O relatório técnico dos engenheiros e a avaliação pedagógica vão orientar os próximos passos, que incluem definição das atividades, cronograma e eventual adequação do espaço. Caso a estrutura não seja considerada ideal, outros equipamentos esportivos da cidade também poderão ser avaliados. O diretor de Esportes de Lagarto, Carlos Henrique Santos, ressaltou o impacto que o programa terá na formação esportiva dos lagartenses.

“Hoje, já temos cinco modalidades que chegaram ao topo do pódio, que são judô, jiu-jitsu, atletismo, vôlei e futsal, fruto do trabalho que vem sendo realizado no Centro de Iniciação ao Esporte, o CIE. Recentemente, nos tornamos a melhor equipe de jiu-jitsu do Estado, algo inédito na história de Lagarto. É um processo de recuperação, porque os esportes ficaram muito tempo parados, e no primeiro ano já temos grandes resultados. Nada melhor do que fechar com chave de ouro com esse grande programa, que eu já vinha pleiteando junto à Secretaria de Estado do Esporte. Estamos muito perto de trazer essa conquista para a cidade e que se somará à política de incentivo já priorizada na atual. O esporte está voltando a brilhar, e a base de tudo começa na escola”, afirmou.

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, também destacou a importância da iniciativa para crianças e jovens lagartenses. “Este é mais um passo importante e que poderá render grandes frutos para a nossa cidade. O Governo do Estado tem sido um grande parceiro de Lagarto, nos possibilitando avançar em diversas áreas e, agora, chega também ao esporte, que vem sendo tratado com tanto zelo pela nossa gestão. Temos trabalhado para fortalecer os esportes estudantis porque enxergamos nele o caminho para a construção de um futuro melhor para o município. O esporte tem o poder transformador de mudar vidas e essa possibilidade que poderá chegar para Lagarto certamente nos ajudará a dar passos ainda mais significativos”, considerou o prefeito.

Fonte: Assessoria do prefeito Sérgio Reis – Foto: Augusto Oliveira