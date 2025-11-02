Lagarto reafirma tradição com 1ª Festa do Vaqueiro e Cavalgada

Viabilizado com emendas parlamentares do deputado federal Fábio Reis, o evento movimentou a cidade, com diversas atrações musicais

Reconhecida como a Capital Nacional da Vaquejada, Lagarto consolidou, neste sábado, 1º, o seu título ao realizar a 1ª Festa do Vaqueiro e Cavalgada. O evento, que teve início no povoado Santo Antônio, foi marcado pela presença de centenas de amazonas e cavaleiros, que seguiram em direção à Praça do Tanque Grande, na sede do município, em uma celebração à cultura e à tradição sertaneja. Com uma programação musical que contou com Cavaleiros do Forró, Paulo Santos, Cássio Júnior, Franquinho Vaqueiro e Alan Vaqueiro & Forrozão Quarto de Milha, a festa foi viabilizada com emendas parlamentares do deputado federal Fábio Reis e contou com o apoio logístico da Prefeitura, que garantiu a segurança e o conforto do público.

O prefeito Sérgio Reis, que acompanhou a celebração, destacou a relevância do momento para a cidade. “A realização da 1ª Festa do Vaqueiro e Cavalgada é motivo de muita alegria e orgulho para todos nós. É um evento que celebra nossas raízes, valoriza a nossa cultura e reafirma a identidade de Lagarto, que é reconhecida como a capital da vaquejada, com uma lei federal cujo projeto foi uma indicação do deputado federal Fábio Reis, a quem agradeço por viabilizar, também, os recursos para essa festa linda”, afirmou o gestor.

Sérgio Reis ressaltou também o empenho da atual administração em apoiar iniciativas que movimentam a economia local. “Lagarto tem promovido grandes eventos esportivos e culturais, e nós temos ciência do quanto isso contribui para o fortalecimento de diversos setores. Cada evento como esse gera oportunidades, emprego e renda para nossa população, além de mostrar a força e o potencial do povo lagartense, por isso, asseguramos todo o apoio logístico, contribuindo para a realização. Todos os envolvidos estão de parabéns”, reiterou.

Para que o evento acontecesse com tranquilidade, a gestão municipal organizou um esquema logístico, envolvendo diversos órgãos. Por meio do Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU), foi montado um planejamento para o trajeto da cavalgada, incluindo bloqueios de vias desde a praça da igreja, no povoado Santo Antônio, passando pela Rodovia SE-170, até o local de chegada. Outros setores da administração também estiveram mobilizados, com atuação da Guarda Municipal em conjunto com a Polícia Militar, além de equipes de saúde e da limpeza pública.

Título nacional

A realização da 1ª Festa do Vaqueiro e Cavalgada de Lagarto reforça um marco histórico para o município, que conquistou oficialmente o título de Capital Nacional da Vaquejada por meio da Lei nº 14.930, sancionada em julho deste ano, a partir de um projeto de autoria do deputado federal Fábio Reis. O reconhecimento nacional evidencia a importância cultural e econômica da vaquejada para a cidade, que já possuía o título de Capital Estadual da Vaquejada desde 2019.

“Foi uma grande alegria ver Lagarto viver esse momento histórico, com a 1ª Festa do Vaqueiro e Cavalgada, organizada com todo cuidado e planejamento. Toda a estrutura e o trajeto foram pensados para garantir segurança, fluidez e o menor transtorno possível no trânsito, especialmente durante o percurso pela rodovia SE-270. Foi uma verdadeira somação de esforços para que pudéssemos fazer a mais bonita e organizada cavalgada da nossa cidade”, afirmou o deputado federal Fábio Reis.

Pertencimento

Para os lagartenses, a 1ª Festa do Vaqueiro e Cavalgada de Lagarto despertou um sentimento de pertencimento e representatividade. O evento resgatou tradições, reuniu famílias e celebrou a identidade do município, que tem na figura do vaqueiro um símbolo de resistência, fé e cultura popular.

Moradora do povoado Santo Antônio, a lavradora Roseane Góes destacou a emoção de viver o evento tão de perto. “A festa foi maravilhosa. É muito bom poder comemorar esse momento na porta de casa, com um evento lindo e organizado como esse. A gente viu o cuidado da gestão municipal com a presença da polícia, das equipes de limpeza e dos agentes de trânsito. Estão todos de parabéns pela organização”, disse.

Já o representante comercial e também morador do povoado, Gilmar Dias de Souza, ressaltou a importância da iniciativa para fortalecer as tradições locais. “Eu mesmo não costumo andar de cavalo porque tenho medo, mas gosto dessa tradição. Por isso, fiz questão de vir com meus amigos para celebrar e curtir o momento. Estão todos de parabéns pela bela festa e por fazer acontecer um momento tão importante para a cultura da cidade”, afirmou.

Fonte: Assessoria do prefeito Sérgio Reis – Foto: Erick Gabriel