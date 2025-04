Lagarto recebe 46ª edição do programa ‘Sergipe é Aqui’ no próximo dia 25

No dia 25 deste mês, Lagarto receberá a 46ª edição do ‘Sergipe é Aqui’, programa de governo itinerante que visa aproximar o Governo do Estado do cidadão, com a oferta de mais de 230 serviços. Em Lagarto, a edição será realizada no Colégio Estadual Sílvio Romero.

A Prefeitura Municipal de Lagarto (PML), parceira do Governo do Estado, atuará na garantia do apoio logístico ao evento, além do suporte ao deslocamento e bem-estar da população.

Para o prefeito Sérgio Reis, é uma oportunidade de aproximar o Governo do Estado dos cidadãos lagartenses, proporcionando acesso direto aos serviços. “É com grande alegria que recebemos essa edição do ‘Sergipe é Aqui’ exatamente no mês de aniversário da nossa cidade. Um programa que é reflexo do compromisso do Governo do Estado em promover desenvolvimento e suporte aos municípios, aproximando o fornecimento de serviços e oportunidades tão essenciais para o dia a dia da nossa população. Estamos aqui para garantir todo o apoio necessário para o sucesso do programa em nossa cidade”, destacou Sérgio.

Visando garantir a participação do maior número de lagartenses, a Prefeitura, por meio da Semed, disponibilizará transportes gratuitos para que os moradores dos povoados e bairros mais distantes possam se deslocar até o ‘Sergipe é Aqui’.

Os agentes do Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU) e da Guarda Municipal (GML) atuarão na organização do trânsito e na garantia da ordem pública. As equipes da Secretaria Municipal da Saúde estarão à disposição para os serviços voltados à área e para possíveis ocorrências. Ao longo do dia, grupos folclóricos do município se apresentarão, trazendo a cultura do município. As demais secretarias atuarão na garantia do apoio logístico ao governo itinerante.

Serviços

A partir das 8h da manhã, a população lagartense poderá usufruir de serviços, como encaminhamento para vagas de emprego, orientações sobre o CadÚnico, além da retirada de documentos, a exemplo de CPF e RG, realização de exames médicos nas carretas do Homem e da Mulher, testes rápidos para HIV/Aids, sífilis e hepatites B e C, aplicação de vacinas, entre outros. Orientações jurídicas, palestras sobre temas diversos e consultas para animais domésticos no castramóvel também são ações previstas na realização do programa de governo itinerante.

Secretarias e órgãos envolvidos no ‘Sergipe é Aqui’

A estrutura do governo itinerante é composta pelas secretarias do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec); da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic); da Segurança Pública (SSP); da Educação (Seduc); da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri); do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac); do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem); da Saúde (SES); de Políticas para as Mulheres; do Esporte e Lazer (Seel); e da Transparência e Controle (SETC).

Também participam a Superintendência da Juventude (SuperJuv), Corpo de Bombeiros; Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso); Banco do Estado de Sergipe (Banese); Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), para transações e atendimento ao público; e Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), para emissão da primeira e segunda via do CPF, entre outros serviços. Toda a estrutura é separada por blocos.

Por Secom/PML