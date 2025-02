Lagarto recebe o  Plano de Recuperação de Áreas Degradadas

O município de Lagarto recebeu, nesta sexta-feira, 7, o seu Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (Prads), avançando nas ações de desenvolvimento sustentável. Entregue pelo vice-governador do Estado, Zezinho Sobral, ao prefeito Sérgio Reis, o instrumento estabelece as diretrizes para a recuperação ambiental do local onde, anteriormente, funcionava como um lixão irregular na cidade.

Elaborado por meio de parceria entre o Governo de Sergipe, por meio da Agência Desenvolve-SE, e o Ministério Público Estadual de Sergipe, a partir de um acordo de Cooperação Técnica firmado em 2023, o Prad traça diagnósticos técnicos com coleta de amostras de solo e água, indicando como deverão ser executadas as ações de melhorias nas localidades, minorando os danos causados pelo acúmulo de resíduos sólidos, destinados irregularmente por anos.

Ao receber o plano, o prefeito Sérgio Reis destacou a relevância da iniciativa. “A entrega do Prad ao município de Lagarto, já no início da nossa gestão, é de extrema importância, especialmente porque a preservação ambiental faz parte do nosso planejamento estratégico, sendo um item prioritário. Lagarto teve um problema sério, por muitos anos, relacionado ao lixão, que foi resolvido através do ajustamento de um termo de conduta entre o Ministério Público e o município. Agora, daremos um importante passo para recuperar ambientalmente essa área”, afirmou o prefeito.