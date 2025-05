Lagarto recebe R$ 1,5 milhão em emenda do deputado Ibrain de Valmir para a saúde

Verba já está na conta do município. Mais 810 mil serão creditadas em breve

O deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) comemorou o pagamento de uma emenda parlamentar no valor de R$ 1,5 milhão para a saúde do município de Lagarto. O recurso, viabilizado com o apoio do Governo do Estado, representa um reforço importante para o fortalecimento dos serviços de saúde pública na cidade.

“Essa emenda, que já está na conta do município, é fruto do nosso compromisso com o povo de Lagarto. Agradeço ao Governo do Estado por atender ao nosso pleito e por compreender a importância desse investimento. Nosso mandato trabalha com responsabilidade, com foco em Sergipe e, especialmente, no bem de Lagarto, minha terra”, destacou o parlamentar.

Ibrain ressaltou ainda que Lagarto vive um novo momento, de reconstrução e de avanços. “Temos acompanhado de perto as necessidades do município e estamos empenhados em contribuir com ações concretas. Essa emenda é apenas mais um passo no caminho do desenvolvimento que queremos para a cidade, em parceria com a prefeitura e prefeito Sérgio”, completou.

A expectativa é que os recursos sejam aplicados em melhorias na infraestrutura das unidades de saúde e na ampliação do atendimento à população.

“Tenha certeza que o recurso será bem aplicado em custeio, em equipamentos e quem ganha é o povo lagartense”, afirmou a secretária municipal da Saúde, Goretti Reis.

Ascom – Deputado estadual Ibrain de Valmir (PV)