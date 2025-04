LAGARTO SERÁ A CAPITAL DA CIDADANIA COM A 46ª EDIÇÃO DO ‘SERGIPE É AQUI’, NA PRÓXIMA SEXTA-FEIRA, DIA 25

O programa ‘Sergipe é aqui’ chega à sua 46ª edição com o compromisso contínuo de levar cidadania e serviços essenciais para mais perto da população sergipana. Na sexta-feira, dia 25, o município de Lagarto, na região Centro-Sul do estado, será palco de mais um dia de atendimentos, orientações e ações de inclusão promovidas pelo Governo de Sergipe.

A iniciativa, que já ultrapassa 200 mil atendimentos em todo o estado, oferece mais de 160 serviços gratuitos em áreas como saúde, educação, assistência social, cidadania e orientação jurídica. Em Lagarto, os atendimentos terão início às 8h e serão realizados na Escola Estadual Sílvio Romero.

A população poderá contar com serviços como emissão de documentos (RG, CPF, ID Jovem), renovação de CNH, exames médicos, vacinação, oficinas de capacitação, apoio jurídico, atendimento ao consumidor e orientações sobre programas sociais.

Para o secretário-chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo, o ‘Sergipe é aqui’ é mais do que uma ação de governo, é uma expressão direta do cuidado com o povo sergipano. “Estamos levando a estrutura do estado para mais perto das pessoas, com serviços que mudam a vida da população. Cada edição mostra que é possível fazer política pública com sensibilidade, eficiência e presença”, afirma.

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, destaca a importância de receber o programa e a presença ativa do governo estadual no município. “O Sergipe é aqui é um programa que aproxima os municípios da gestão estadual e Lagarto sente a presença do governo de Fábio Mitidieri nessa ação e nos demais investimentos que vêm sendo realizados como reforma e ampliação de escolas, ambulância do Samu, pavimentação, anúncio de construção de creche do Ameei e da base do Samu, além das parcerias em programas como GoSergipe e CMais. Somos um dos maiores municípios do interior e é gratificante ser a capital de Sergipe e receber o Sergipe é aqui”, pontua.

Foto: Luiz Bugia