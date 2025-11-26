Lagoa dos Tambaquis é destaque nacional e reforça potencial turístico de Estância e Sergipe

A beleza natural da Lagoa dos Tambaquis, em Estância, ganhou projeção nacional nessa terça-feira, 25, ao ser destaque no programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, na Rede Globo. O atrativo, já consolidado como um dos principais cartões-postais do litoral sul sergipano, encantou espectadores de todo o Brasil diante das águas cristalinas, cenários paradisíacos e experiência única do contato direto com os tambaquis que habitam a lagoa.

O destino, que recebe milhares de turistas ao longo do ano, voltou ao centro das atenções pela singularidade e impacto positivo no turismo regional. Turistas de diversas regiões do país buscam o local para vivenciar momentos de lazer, relaxamento e interação com a natureza, uma combinação que faz da Lagoa dos Tambaquis um dos atrativos mais procurados do estado. Além da beleza cênica, a lagoa impulsiona setores como bares, restaurantes, transportes, além de estimular a movimentação de turistas em outras cidades próximas, fortalecendo toda a cadeia produtiva do turismo na Região Sul de Sergipe.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, destaca que a presença constante de Sergipe na mídia nacional reforça o trabalho estratégico de promoção do destino e amplia a visibilidade do estado para novos públicos. Segundo ele, a Lagoa dos Tambaquis é um exemplo do quanto Sergipe possui atrativos singulares e de grande potencial turístico.

“Ver nossas belezas naturais em evidência em programas de alcance nacional, como o Mais Você, é fundamental para fortalecer a imagem do destino. Temos praias, o quinto maior cânion navegável do mundo, cidades históricas e experiências únicas que vêm sendo mostradas em programas, minisséries e novelas, o que projeta Sergipe como um destino diverso, encantador e cada vez mais desejado pelos brasileiros. Seguimos trabalhando para que nossos atrativos estejam sempre em destaque e para que mais turistas descubram tudo o que o nosso estado tem a oferecer”, declarou.

Paraíso sergipano

Durante o programa Mais Você, a apresentadora Ana Maria Braga destacou a tranquilidade, paisagem exuberante e interação com os peixes como grandes atrativos da lagoa, sugerindo o destino como uma ótima opção para as férias. Segundo ela, além de reforçar a vocação turística da região, a Lagoa dos Tambaquis simboliza como ações simples podem transformar e valorizar o patrimônio natural local. “É um verdadeiro paraíso sergipano. Sergipe está de parabéns por este lugar lindo”, resumiu Ana Maria Braga.

A Lagoa dos Tambaquis chama a atenção por ser o lar de grandes peixes que emprestam o nome ao local. A cada ano, atrai milhares de visitantes e turistas que vão em busca de tranquilidade e lazer em contato com a natureza. Na reta da Praia do Abaís e a cerca de 60 quilômetros de Aracaju, a lagoa nasceu com a água da chuva, e os moradores da redondeza se encarregaram de habitá-la com tambaquis – que são peixes de água doce –, com o objetivo de mantê-la limpa. Antes chamada de Lagoa Azul, foi rebatizada com a chegada dos peixes.

Oferecendo pequenas porções de ração, como num gesto de amizade, os tambaquis se aproximam e se deixam acarinhar, desde que sejam tocados apenas nas laterais deles. Importante: não se deve aproximar a mão da boca dos peixes, pois a pessoa corre o risco de acidentalmente levar uma mordida e se machucar.

Foto: Max Carlos/Setur