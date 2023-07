Lançada programação da celebração de 159 anos de Socorro

Nossa Senhora do Socorro completa 159 anos de emancipação política na próxima sexta-feira, 07, e para celebrar a data, a Prefeitura de Socorro preparou uma programação especial para a população socorrense. Este ano, as comemorações começam na quinta-feira, 06, e seguem durante toda a sexta-feira.

Na quinta-feira, 06, a partir das 19h, acontecerá, na Arena Siri, um culto de ação de graças pelo aniversário da cidade. O momento de fé, organizado pela comunidade evangélica de Socorro, com o apoio da gestão municipal, terá a participação do cantor Fernandinho e de atrações religiosas locais.

Na sexta-feira pela manhã, a partir das 9h, será realizada uma missa de celebração em ação de graças, na Igreja Matriz. Também na sexta-feira, acontecerá a 4º Volta de Socorro, evento com corredores amadores e profissionais, para enaltecer o espírito esportivo no dia do aniversário de Socorro.

A competição tem sua concentração marcada para às 6h, na frente do Ginásio do SESI, no Marcos Freire I. O percurso, que terá início às 7h, pode ser executado em duas distâncias, 5km e 10km, e passará pelo Sesi, seguirá pelo retorno na AlmaViva até a quadra do colégio São Lucas e depois retornará para o SESI. Para a distância de 10km, o percurso será realizado duas vezes.

Para participar da corrida, basta fazer a inscrição no Ginásio do SESI até esta quinta-feira, 06, das 08h às 13h. No ato da inscrição, é necessário portar um documento de identificação.

Secom de Nossa Senhora do Socorro