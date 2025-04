Lançado edital do Programa Cisternas para combater a escassez hídrica

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), lançou, nesta quarta-feira, 30, o edital para a implementação do Programa Cisternas em municípios do Semiárido sergipano.

A ação prevê a construção de 1.309 cisternas de placas com capacidade de 16 mil litros, que beneficiarão cerca de 6.454 pessoas em situação de vulnerabilidade, com investimento superior a R$ 9 milhões, oriundo do Governo Federal. Na oportunidade, a Seasic também assinou o Termo de Cooperação Técnica do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na modalidade Compra com Doação Simultânea.

Durante a solenidade de lançamento, a secretária de Estado da Assistência Social, Érica Mitidieri, destacou a relevância do programa para o enfrentamento da seca e fortalecimento da agricultura familiar. “É uma alegria muito grande porque o impacto é fundamental. A água é essencial para quem vive no campo, seja para a produção, para o gado, para a irrigação. Retomar esse programa tão importante é gratificante, pois ele muda vidas. São mais de seis mil pessoas alcançadas com essa iniciativa. Esse é o resultado de parcerias entre o Estado e o Governo Federal que, juntos, fortalecem as políticas públicas e melhoram a vida do povo sergipano”, ressalta.

O coordenador estadual do Programa Cisternas, Luiz Campos, reforçou a dimensão da ação e detalhou o processo. “Hoje, abrimos o edital para que as entidades socioassistenciais se inscrevam e possam executar a construção das cisternas. A inscrição vai até o dia 13 de junho. Após o processo seletivo e assinatura dos contratos, as obras têm início em até dois meses. A primeira etapa é a capacitação das famílias beneficiadas, que aprenderão o uso correto da água e participarão da construção. Essa é uma tecnologia social que transforma realidades”, explica.

A coordenadora executiva da Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), Maria José Santos, ressaltou o impacto das cisternas na rotina das famílias do campo. “Mais do que o investimento financeiro, estamos levando soberania e dignidade. Muitas pessoas ainda acordam de madrugada e caminham quilômetros para buscar água. Com essa tecnologia social, elas terão mais tempo, segurança e qualidade de vida”, destaca.

O prefeito de Canhoba, Chrystophe Divino, também comemorou a iniciativa. “Na zona rural de Canhoba, a falta d’água ainda é constante. As cisternas vão amenizar o sofrimento de muitas famílias. É um olhar carinhoso do Governo do Estado para o nosso território, que precisa dessa parceria para se desenvolver”, celebra.

Termo do PAA fortalece agricultura familiar

Além do lançamento do edital das cisternas, a Seasic também assinou o Termo de Cooperação Técnica do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na modalidade Compra com Doação Simultânea. A iniciativa envolve 20 municípios sergipanos e conta com recursos de R$ 3,8 milhões do Governo Federal.

“Esse termo é fundamental para operacionalizar o PAA nos municípios. Cada um dos 20 contemplados terá um técnico designado para coordenar o programa localmente. Vamos adquirir alimentos da agricultura familiar e destiná-los a entidades da rede socioassistencial e equipamentos públicos, garantindo comida na mesa de quem mais precisa e renda para quem produz”, salienta Luiz Campos.

A prefeita de Gararu, Zete de Janjão, enfatizou o alívio que a medida trará à população e também assinou o termo de cooperação para o PAA. O município receberá o maior número de cisternas, 200 no total. “Vivemos uma calamidade. Recebo mensagens todos os dias pedindo cisternas. Quando soube do edital, foi como ganhar um presente de Natal. Vai fazer a diferença na vida de quem sofre com a seca. E, ainda, felicidade dupla porque essa parceria com o PAA é muito importante para fortalecer os nossos agricultores de Gararu e facilitar esse processo”, comenta emocionada.

O edital do Programa Cisternas está disponível no site da Seasic, e as entidades interessadas têm até o dia 13 de junho para se inscreverem.

Foto: César de Oliveira