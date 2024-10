Lançamento do Sealba Show 2025 acontece no dia 8 de novembro

O agronegócio nordestino se prepara para o evento mais aguardado do ano! O Sealba Show, uma das maiores feiras do setor na região, realizará o lançamento oficial da sua edição 2025 no dia 8 de novembro, no Parque Cunha Menezes, em Itabaiana (SE), com a divulgação da programação, novidades na estrutura do evento, palestras, exposições e debates focados nas principais tendências e tecnologias que estão revolucionando o campo.

A programação também terá destaque para os desafios e as oportunidades do agronegócio moderno, abordando temas como a agricultura digital, sustentabilidade, crédito rural e a discussão sobre as políticas públicas de fortalecimento do setor. Expositores com mais de 175 marcas estarão presentes na 4ª edição do Sealba Show, trazendo soluções inovadoras para otimizar a produção e aumentar a competitividade dos produtores da região no mercado nacional.

“O agronegócio tem sido um pilar fundamental da nossa economia, e o Sealba Show reforça esse papel ao reunir os principais atores do setor para troca de conhecimento e fechamento de negócios. A programação deste ano está voltada para as inovações que vão definir o futuro do campo nessa fronteira agrícola tão importante para o desenvolvimento do nosso país”, destaca Ivan Sobral, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe (Faese), organizadora do evento.

O lançamento do Sealba Show 2025 contará com a participação de autoridades locais, lideranças empresariais, produtores rurais e representantes de cooperativas e associações de produtores, além da imprensa especializada, que terá acesso em primeira mão às principais novidades da feira e aos resultados da edição realizada em fevereiro deste ano.

O Sealba Show acontecerá entre os dias 5 e 8 de fevereiro, em Itabaiana, e espera receber mais de 50 mil visitantes ao longo dos dias, consolidando-se como uma plataforma essencial para o desenvolvimento e crescimento do agronegócio ao abrir o calendário nacional de feiras agrícolas.

Serviço: Lançamento da Programação Oficial do Sealba Show

Data: 8 de Novembro de 2024

Horário: 7h30

Local: Parque Cunha Menezes – Itabaiana (SE)

Fonte e foto Sealba Show 2025