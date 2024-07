Laranjeiras: Assistência Social alerta usuários para atualização do Cadastro único

A rede de Assistência Social de Laranjeiras alerta os usuários cadastrados no CadÚnico para realizarem a atualização a cada dois anos. No município, os beneficiários de programas sociais, devem se dirigir ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) mais próximo da residência.

Os CRAS de Laranjeiras estão localizados nos seguintes endereços: Cras I – Pça Augusto Maynard, S/N. Centro e CRAS II, na Rua A, S/N. Conjunto José do Prado Franco. Com o CadÚnico desatualizado, os beneficiários podem perder o recebimento do Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e LOAS, além de não usufruir do direito à Tarifa Social de Água e Energia Elétrica, Carteira da Pessoa Idosa, isenção de taxas em concursos públicos, descontos no programa Minha Casa Minha Vida e muito mais.

A secretária de Assistência Social, Onete da Mota lembra que, podem se inscrever no CadÚnico, famílias que têm renda mensal de até meio salário-mínimo, o equivalente a R$ 706,00 neste ano de 2024. Ela também reforça a importância da atualização. “Todos os beneficiários do CaÚnico devem atualizar seus cadastros a cada dois anos. Esta é uma exigência que deve ser cumprida à risca. Portanto, as pessoas devem estar atentas para não perder os direitos e benefícios”, explicou.

ASCOM Laranjeiras

Foto: Divulgação