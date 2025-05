Laranjeiras celebra avanços nas políticas étnico-raciais e lança selo antirracista

Em um marco histórico para as políticas de igualdade racial no estado de Sergipe, a Prefeitura de Laranjeiras realizou nesta quinta-feira, 15, uma sessão solene na Câmara de Vereadores, para a entrega da Comenda Umbelina Araújo e o lançamento do selo antirracista Professora Zizinha Guimarães, estabelecido pela Lei Municipal nº 1269/2025.

A cerimônia representou um importante passo na luta contra o racismo e a intolerância religiosa no município, reconhecendo pessoas que têm contribuído significativamente para o avanço das políticas étnico-raciais na cidade. Laranjeiras se destaca em Sergipe como o único município a contar com uma Secretaria de Igualdade Racial, reafirmando seu compromisso com o enfrentamento ao racismo estrutural. Além disso, é o primeiro município do estado a instituir um selo antirracista, instrumento que reconhece e incentiva escolas que desenvolvem políticas públicas efetivas no combate ao racismo e à intolerância religiosa.

Durante a solenidade, foram agraciados com a Comenda Umbelina Araújo: Izaura Júlia de Oliveira Ramos; o prefeito José de Araújo Leite Neto, representado pelo secretário de Educação, Evaldino Calazans; e o secretário-adjunto de Igualdade Racial, Gabriel Lourenço.

O evento contou com a presença de diversas autoridades no assunto, como Fabrícia Wilker, Presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB/SE; Maluh Andrade, coordenadora do Grupo de Trabalho Cultura do mandato da deputada Linda Brasil; e Geangela Costa, presidente do Conselho Municipal de Educação, entre outras autoridades.

“A comenda leva o nome de Umbelina Araújo, conhecida como “Bilina do Nagô”, figura emblemática da resistência negra feminina e religiosa na região. Filha de negros escravizados trazidos para Laranjeiras, Umbelina transcendeu seu tempo, enfrentando as diversas formas de intolerância de sua época e simbolizando a força e a resiliência da mulher negra e das religiões de matriz africana, inspiração que permanece viva até os dias atuais”, destacou Gabriel Lourenço.

O secretário-adjunto reforçou que a homenagem reforça o compromisso de Laranjeiras em reconhecer e valorizar o legado ancestral da cultura afro-brasileira, ao mesmo tempo em que implementa medidas concretas para construir uma sociedade mais justa e igualitária.

Selo antirracista nas escolas municipais

O selo Professora Zizinha Guimarães será concedido às instituições da rede municipal de ensino que se destacarem no desenvolvimento de ações antirracistas. A iniciativa tem como objetivo combater o racismo desde a primeira infância, promovendo uma educação inclusiva e respeitosa.

Esta medida é relevante em todos os municípios, mas em Laranjeiras, cuja população é predominantemente formada por afrodescendentes, com fortes raízes nas tradições, religiosidade e cultura negra. Apesar desse contexto histórico-cultural, casos de racismo e intolerância religiosa ainda são frequentes, principalmente no ambiente escolar, causando impactos profundos e duradouros nas vítimas.

Texto e foto assessoria