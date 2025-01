Laranjeiras celebra o primeiro dia do 50º Encontro Cultural

Laranjeiras, berço da cultura sergipana, deu início neste domingo (5) ao 50º Encontro Cultural, já consolidado o maior encontro de cultura do País. A celebração, que mistura tradição, fé e folclore, promete uma semana repleta de manifestações artísticas e debates sobre o presente e o futuro da cultura sergipana.

O dia começou com um espetáculo de cores e ritmos, quando os grupos folclóricos tomaram as ruas da cidade em cortejo. A tradição se uniu à fé na Igreja de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, onde foi realizada uma missa em homenagem aos santos Reis, marcando o início oficial das festividades.

Na manhã deste domingo, um dos momentos mais aguardados foi a coroação da Rainha das Taeiras. À tarde, a programação continuou com novo cortejo de grupos folclóricos, seguido por procissão nas ruas Centro Histórico. A mistura de sagrado e profano, característica marcante da cultura sergipana, ficou evidente na harmonia entre as celebrações religiosas e as apresentações artísticas.

O 50º Encontro Cultural de Laranjeiras se estenderá até o próximo domingo (12), oferecendo aos participantes uma programação diversificada. Além das apresentações de música, teatro e dança, o evento contará com oficinas que visam a transmissão de saberes, exposições que retratam a riqueza cultural e o simpósio, que debaterá os rumos da cultura sergipana.

Este simpósio se destaca como um espaço fundamental para a reflexão e planejamento do presente e futuro cultural do estado, com a presença de artistas, pesquisadores, gestores culturais, entre outros.

“A realização do 50º Encontro Cultural não apenas celebra meio século de dedicação e preservação da cultura sergipana, mas também reafirma Laranjeiras como um polo cultural de relevância nacional. O evento é uma oportunidade única para sergipanos e turistas apreciarem de perto as tradições que fazem de Laranjeiras um tesouro cultural do Brasil”, afirmou O prefeito de Laranjeiras, José de Araújo Leite Neto (Juca).

Por Release Comunicação/ASCOM PML.