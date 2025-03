Laranjeiras celebra volta às aulas com reinauguração de mais uma creche

A Prefeitura de Laranjeiras celebrou hoje, 6, a volta às aulas de todas as escolas municipais em 2025, com a reinauguração da reforma e ampliação da creche Edith Vinhas, localizada no conjunto Pedro Diniz, que, recentemente, recebeu pavimentação asfáltica e a reforma de uma praça. Esta unidade vai atender 200 crianças de 0 a 3 anos, na modalidade de ensino integral (manhã e tarde), com a oferta de 4 refeições diárias.

Assim como as demais unidades escolares da Educação Infantil, entregues no governo Juca, a creche Edith Vinhas segue o padrão FNDE, com todas as salas climatizadas, refeitório, parque infantil, espaço de recreação e fraldário. Esta unidade conta ainda com equipe multidisciplinar e sala de recursos, para atender os estudantes neurodivergentes e com deficiência.

Além da creche Edith Vinhas, a Prefeitura reformou e ampliou a creche Tereza Franco (Centro), Mestre Sales (Mussuca) e Bruna Hagembeck (Pedra Branca), que também está sendo construído um anexo nesta unidade escolar da Educação Infantil.

“Em apenas 60 dias de mandato, entregamos hoje a creche Edith vinhas, assim como fizemos a pavimentação asfáltica de diversas ruas nos bairros e povoados, implantamos o PAE inclusão de R$ 100 para os estudantes PCD e neurodivergentes, reajustamos o valor do DIN DIN e sei que temos muito mais a fazer”, disse o prefeito José de Araújo Leite Neto (Juca).

O gestor enfatizou ainda que as creches oferecem segurança aos pais, que precisam deixar as crianças todos os dias neste espaços. “Este ano de 2025 estamos ampliando o número de vagas da Educação Infantil e as equipes dessas unidades escolares assumem a responsabilidade de acolher e cuidar bem dos tesouros que, diariamente, passam o dia para os pais trabalharem e terem mais dignidade. Esta é uma política pública, que, a obra em si é apenas o pontapé, já que o mais importante é o pleno funcionamento deste espaço”, enfatizou o prefeito.

Maria da Paixão, que reside no conjunto Pedro Diniz, agradeceu à gestão pela reinauguração da creche Edith Vinhas e pediu empenho da equipe. “A gente confia em deixar as nossas crianças, mas também, pedimos que a equipe trate os nossos filhos com o amor e carinho que eles merecem. Os cuidadores de cada creche são o 2º pai e a 2ª mãe dos nossos tesouros”, frisou a moradora.

Release Comunicação/ASCOM PML.