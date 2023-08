Laranjeiras comemora 191 anos de Emancipação Política nesta segunda

Nesta segunda-feira (07), o município de Laranjeiras, o berço da cultura sergipana e considerado a capital da cultura popular, comemora 191 anos de emancipação política, com muitas histórias e conquistas ao longo de quase dois séculos. Para celebrar esta data tão importante, a Prefeitura organizou três de festa, que se inicia neste sábado, 5 e se encerra somente na segunda-feira.

Na programação tem atividades cívicas, religiosas, esportivas e culturais, com corrida escolar, final de campeonato, inauguração de obras, roda de capoeira, apresentações teatrais, shows, bandas musicais e muito mais. Tem atrações para todos os públicos e gostos no fim de semana. Esta é mais uma celebração para divulgar a identidade cultural dos laranjeirenses e dos sergipanos, que abraçaram o município como a sua cidade-natal.

“Essa data tão importante não pode deixar de ser celebrada como o povo pede, com atrações para todos os públicos e gostos. Por isso, este ano estendemos a programação para 3 dias. Assim, poderemos divulgar a identidade cultural, a religiosidade e o talento do nosso povo, através do esporte. Como também, inaugurar obras, que fazem toda a diferença para preservar o nosso patrimônio material, cheio de belezas e histórias, como a quadra Ulisses Maynard”, destacou o prefeito de Laranjeiras, José de Araújo Leite Neto (Juca).

Confira a programação completa;

DOMINGO (6 de agosto)

7h – Corrida Escolar (Ruas da Cidade)

10h – Roda de capoeira Ginga Mulek

Local: Calçadão Getúlio Vargas

Palco da Emancipação

(Largo da UFS)

18h – Cangaceiros Do Sertão (Espetáculo a Devoção do Cangaço e suas Paixões)

18h30min – Grupo São Gonçalo da Mussuca

19h – Julinho Porradão

21h – Jeanny Lins e Dedé Brasil

23h – Banda Quinto Round

Segunda-feira (7 de agosto)

5h – Alvorada Festiva

9h – Hasteamento das Bandeiras

Participação da Banda Filarmônica Sagrado Coração de Jesus

Banda de Música do 28º BC

Local: Largo da Prefeitura Municipal

10h – Missa dos 191 Anos de Emancipação Política

Local: Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus

11h – Roda de Capoeira Berimbau Gunga

Local: Praça da Matriz

14h – Movimento Fitness da Academia Força e Saúde

16h – Reinauguração da Reforma da Quadra Ulisses Maynard

18h – Torneio Municipal Feminino de Futsal

20h – Final do Campeonato Municipal de Futsal Sub-13 e Sub-15

Local: Quadra Ulisses Maynard

