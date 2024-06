Laranjeiras inaugura Casa do Emprego na próxima quinta-feira

Na próxima quinta-feira, 6, às 9h, a Prefeitura de Laranjeiras inaugura a Casa do Emprego. Esta é mais uma solicitação do povo, que é atendida pela gestão municipal. O espaço está sendo criado com o objetivo de fortalecer a qualificação profissional dos moradores, ampliar as oportunidades de emprego, monitorar e orientar a população cadastrada durante o processo de inserção no mercado de trabalho. Essa é uma marca da atuação da gestão, sendo que tais serviços sempre foram disponibilizados, contudo, agora está sendo concentrado em um só lugar, o que facilita o acesso à população, tornando o serviço ainda mais eficiente.

A Casa do Emprego funcionará de segunda a sexta-feira, das 8 até às 17h, no endereço, Rua Bom Jesus dos Navegantes, 68, no Centro. O prefeito José de Araújo Leite Neto (Juca) destacou que todo o investimento está sendo feito com a intenção de preparar os jovens para os desafios do mercado de trabalho atual. “A Casa do Emprego representa um compromisso da nossa administração com o futuro dos nossos jovens. Queremos garantir que eles tenham todas as ferramentas necessárias para competir no mercado de trabalho e construir carreiras de sucesso”, afirmou.

Juca ressaltou ainda que “com a Casa do Emprego, Laranjeiras dá um passo de inclusão social e desenvolvimento econômico, mostrando que investir na juventude é investir no futuro. A gestão não pode ficar de braços cruzados, vendo tantas famílias com dificuldade financeira por falta de emprego e oportunidade ou se mudando para outras cidades em busca de melhores dias. Portanto, os cursos de qualificação estão sendo oferecidos, estamos mediando com os empresários locais, novas vagas para os laranjeirenses e tantos outros benefícios”, frisou Juca.

Por Release Comunicação/ASCOM PML