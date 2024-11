Laranjeiras inaugura fábrica de chocolate do CRAM

O prefeito de Laranjeiras, José de Araújo Leite Neto (Juca), em parceria com o Tribunal de Justiça de Sergipe e o SENAC, inaugurou na manhã desta segunda-feira, 25, a fábrica de chocolate do CRAM (Centro de Referência em Assistência à Mulher). Esta é mais uma ação, para que as mulheres vítimas de violência tenham autonomia financeira e oportunidade de emprego e renda. Dessa maneira, é mais fácil se desvincular dos agressores.

Ao longo dos últimos 4 anos, a Prefeitura de Laranjeiras vem desenvolvendo nos CRAS e CREAS, ações relevantes que estão reduzindo os índices de violência contra as mulheres, mas há cerca de um ano, com a implantação do CRAM, em parceria com o Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ/SE), as atividades se intensificaram.

“A implantação do CRAM agregou ainda mais o trabalho que vínhamos desenvolvendo na rede de proteção social, mas com a parceria do TJ/SE, em oferecer todo o apoio, e do SENAC, para executar os treinamentos e as capacitações, este projeto é tão grandioso e atende, por meio de uma equipe multidisciplinar, um número ainda maior de mulheres. A juíza coordenadora da Mulher do TJ, Jumara Porto Pinheiro, o Presidente do Tribunal, Dr. Ricardo Múcio, o diretor Regional do Senac, Nilson Lima e toda a diretoria são essenciais neste processo. Nós de Laranjeiras, só temos a agradecer”, destacou o prefeito Juca.

A fábrica de chocolate “Mussuca” já deve entrar em funcionamento de imediato, tendo em vista que as beneficiárias do CRAM, que vão produzir as guloseimas estão treinadas e capacitadas pela equipe do SENAC. “Além das peças já produzidas, como forma de geração de renda, elas agora também vão produzir chocolates com a temática da nossa cultura. Dessa maneira, vão divulgar o município além fronteiras”, afirmou a secretária de Assistência Social, Onete Mota.

O presidente do TJ/SE, Ricardo Múcio parabenizou a gestão pela iniciativa. “Este cuidado social com os laranjeirenses é essencial para o desenvolvimento do município, já que, a população deve estar sempre inserida nas políticas públicas executadas pela Prefeitura. Este CRAM foi instalado aqui para atender às mulheres vítimas de violência e hoje as ações já podem até se tornar referência para outros municípios”, frisou.

Por Release Comunicação/ASCOM PML.