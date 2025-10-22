Laranjeiras inaugura nesta sexta-feira o Centro Cultural Horácio Hora

Nesta sexta-feira, 24, a Prefeitura de Laranjeiras inaugura, às 18h, o Centro Cultural Horácio Hora, situado no Bureaux de Informações Turísticas. Este espaço cultural é uma homenagem ao renomado pintor laranjeirense Horácio Hora, que alcançou reconhecimento internacional e faleceu em Paris em 1890.
Horácio Hora, viveu a infância e a adolescência em Laranjeiras e, aos 22 anos, recebeu uma bolsa de estudos do Império para aprimorar suas habilidades artísticas na Europa, onde permaneceu por seis anos na Escola de Belas Artes e na Escola Municipal de Desenho de Paris. Durante sua estadia na França, ele teve a oportunidade de visitar o Museu do Louvre e copiar a Virgem, uma de suas obras mais conhecidas que hoje adorna a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, na Catedral de Aracaju.
Entre as mais de 300 obras pintadas por Horácio Hora, destacam-se “Peri e Ceci”, “Miséria e Caridade”, “Quitanda em Paris”, “Auto-retrato”, “Marquesa de Catumby”, “Interior de um quarto em Paris”, “Rua Laffayette” e “Capitão Hora”, além de outras peças como “Folhas de Outono” e “Gruta da Matriana”.
A Prefeitura de Laranjeiras dedica este novo Centro Cultural ao artista que levou o nome da cidade e de Sergipe além fronteiras, reconhecendo sua importância para a arte e a cultura. “O Centro Cultural Horácio Hora será um marco para a preservação e divulgação do legado do pintor, proporcionando aos visitantes uma imersão em sua trajetória artística e na riqueza cultural de Laranjeiras. Além disso, preservar, reconhecer e valorizar a nossa cultura e as nossas personalidade são marcas da nossa gestão”, disse o prefeito de Laranjeiras, José de Araújo Leite Neto (Juca).
Por Release Comunicação/ASCOM PML.