Laranjeiras: Juca entrega novas ambulâncias do SAM e reafirma compromisso com a Saúde

O prefeito de Laranjeiras, José de Araújo Leite Neto (Juca) entregou nesta segunda-feira, 14, as novas ambulâncias do SAM (Serviço de Atendimento Móvel Municipal) à população. A iniciativa representa um avanço no atendimento médico de emergência, beneficiando todos os moradores do município.

As novas ambulâncias foram especialmente equipadas para proporcionar maior conforto aos pacientes e reduzir o tempo de espera por um veículo nas unidades de saúde, antes e depois dos atendimentos. Isto garante um fluxo mais eficiente e humanizado no sistema de saúde municipal.

Após 60 dias de licença não-remunerada, Juca retorna ao comando do município essa novidade para a populaçãoe mais investimentos na saúde. “Temos compromisso com a melhoria contínua dos serviços públicos, priorizando o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos laranjeirenses. As novas ambulâncias do SAM representam um marco importante para o nosso sistema de saúde e maior capacidade de atendimento, ou seja, a população terá acesso a um serviço mais eficiente e de qualidade”, disse Juca.

O gestor acrescentou ainda que: ”Retornamos ao comando da gestão e quero agradecer ao vice-prefeito Luciano, que trabalhou incansavelmente nesses dois meses para continuar levando melhorias ao nosso povo. Agora, com a energia recarregada, vamos trabalhar muito mais”, ressaltou.

