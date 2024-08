Laranjeiras oferta atendimento completo a pessoas com autismo

A Secretaria Municipal de Saúde de Laranjeiras implantou o serviço de atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista, que conta com uma equipe multidisciplinar formada por Neuropediatra, Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional e Psicólogo. Dessa maneira, os pacientes contam com um serviço completo gratuito e no próprio município, sem precisar se deslocar até Aracaju.

Os atendimentos são realizados no Centro de Especialidades Médicas, localizado ao lado da Igreja Matriz, Sagrado Corado Coração de Jesus. De acordo com a secretária Municipal de Saúde, Gabriela Carvalho, por enquanto, estão sendo priorizados os pacientes já diagnosticados com TEA, mas, nos próximos meses, o serviço será ampliado.

“Este é um serviço novo em Laranjeiras, mas já tínhamos uma demanda reprimida bastante elevada e muitas das vagas já estão preenchidas. Por este motivo, estamos em processo de contratação de uma nova equipe para ampliar os atendimentos a pessoas com autismo. O importante é que já implantamos e está funcionando. Todo o atendimento é gratuito, o que facilita muito a vida das famílias laranjeirenses. Em clínicas particulares, o custo é alto”, destacou a secretária.

Entenda o TEA

O transtorno do espectro autista (TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades. Sinais de alerta no neurodesenvolvimento da criança podem ser percebidos nos primeiros meses de vida, sendo o diagnóstico estabelecido por volta dos 2 a 3 anos de idade.

Por Release Comunicação