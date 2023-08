Laranjeiras: Prefeitura e SENAC firmam parceria para implantar um restaurante-escola

O prefeito de Laranjeiras, José de Araújo Leite Neto (Juca) assinou na manhã desta terça-feira, 8, termo de cooperação com o SENAC/Fecomércio para a implantação de um restaurante-escola no município, que será um espaço de aprendizado prático, onde os alunos poderão desenvolver suas habilidades e conhecimentos, sob a supervisão de instrutores qualificados. Essa iniciativa contribuirá para a formação de profissionais capacitados.

Também está em andamento a parceria entre a Prefeitura e a instituição para a realização de cursos profissionalizantes de Garçom, Informações Turísticas e Técnico em Guia de Turismo. As inscrições já estão sendo realizadas e as aulas devem iniciar ainda este mês.

Outro aspecto importante dessa parceria é o foco no desenvolvimento do turismo local, através do programa Vai Turismo, que envolve a Fecomércio, a Prefeitura de Laranjeiras e a fazenda Boa Luz. Juntos, o objetivo é promover o crescimento do setor e a valorização dos atrativos turísticos da região.

“A nossa pretensão com a consolidação das parcerias é um importante passo para impulsionar o turismo e a formação profissional na cidade. A iniciativa visa fortalecer a economia local, gerar empregos e qualificar os moradores, proporcionando mais oportunidades de trabalho e desenvolvimento. A expectativa é que em janeiro, o restaurante-escola do SENAC esteja em pleno funcionamento na cidade”, disse o prefeito Juca.

O gestor municipal acrescentou ainda que vem buscando todas as alternativas para levar mais capacitação profissional, desenvolvimento, gerar mais emprego e renda. “Não medimos esforços para beneficiar o nosso povo. Buscamos com frequência promover cursos profissionalizantes, oficinas de inclusão produtiva, capacitação profissional e tudo aquilo que venha trazer mais geração de emprego e renda para os laranjeirenses. Por isso, essa parceria com o SENAC/Fecomércio é de fundamental importância, ressaltou o prefeito.

O presidente sistema Fecomércio/SE, Marcos Andrade também destacou a parceria entre a Prefeitura e a instituição. “O prefeito Juca sempre se mostrou preocupado com os laranjeirenses e tenho certeza que esta parceria com o SENAC será importante. Foi uma decisão acertada do prefeito. A instituição é maior no setor de cursos profissionalizantes e vai levar mais capacitação e desenvolvimento aos laranjeirenses”, afirmou Andrade.

Além do presidente da Fecomércio, também participaram da reunião, o diretor adjunto do SENAC, Manuel Leal, o diretor de Educação Profissional, Adalberto Trindade e o conselheiro da Fecomércio, Renato Alves.

Midiando ComunicaçãoASCOM PML/ASCOM Laranjeiras