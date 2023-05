Laranjeiras: Prefeitura investe na qualificação profissional dos moradores

A Prefeitura de Laranjeiras está constantemente buscando novas oportunidades de qualificação, emprego e renda para a população. Dessa vez através de parceria com a Universidade Tiradentes (UNIT), abriu inscrições para cursos gratuitos de: Empreendedorismo e Mídias Digitais; Oratória; Competências Socioemocionais para atendimento de qualidade a clientes; e Logística.

As inscrições estão sendo realizadas na sala do empreendedor (mini-shopping), até segunda-feira, 15, das 8h30mi às 12h30min. As vagas são limitadas e o candidato deve ter idade mínima de 18 anos. É necessário também que, no ato da inscrição, sejam entregues as cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e do certificado de conclusão do ensino fundamental completo.

Os cursos de Empreendedorismo e Mídias Digitais e de Oratória serão realizados na próxima terça-feira, 16. Enquanto que, os cursos de competências socioemocionais de atendimento ao cliente e Logística acontecerão na quarta-feira, 17. Todos no próprio município.

“A Prefeitura está sempre buscando oferecer novas oportunidades aos laranjeirenses, através de cursos de qualificação e geração de emprego e renda. Agora, esta parceria com a UNIT é muito importante. O nosso povo não pode parar e o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. Quem não acompanha as mudanças, fica para trás”, destacou o prefeito José de Araújo, Juca.

Midiando Comunicação/ASCOM PML.