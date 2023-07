Laranjeiras: Prefeitura oferece novos cursos de qualificação profissional

A Prefeitura de Laranjeiras, em parceria com o SENAC, vai oferecer neste mês de agosto mais três cursos profissionalizantes gratuitos. São eles: garçom, informações turísticas e técnico em guia de turismo. As inscrições serão realizadas a partir desta terça-feira, 1º, de forma on-line para os dois primeiros cursos listados e presencial para o de técnico. Até esta segunda-feira, 31 de julho, a gestão municipal vai disponibilizar nas redes sociais todos os detalhes. As aulas devem iniciar em 14 de agosto.

Serão 20 vagas disponibilizadas para cada curso e os candidatos devem ter idade mínima de 17 anos e ser morador do município. Para a vaga de garçom é necessário estar cursando ou ter cursado o ensino fundamental incompleto (1º ao 5º ano). Para a vaga do curso de informações turísticas é preciso estar cursando ou ter cursado o ensino fundamental completo (6º ao 9º ano).

Para o curso de técnico em guia de turismo é necessário estar cursando o 3º ano do ensino médio ou ter cursado o ensino médio completo ou equivalente, além de qualificação devidamente comprovada na área de turismo (monitor de informações turísticas e outros.

“A busca por qualificação é incansável e desde o início da gestão, já realizamos vários cursos, tendo em vista que os nossos jovens devem estar preparados para o mercado de trabalho, que, cada vez exige mais qualificação dos trabalhadores. Além de que, oferecer qualificação é sinônimo de oportunidade e independência financeira”, disse o secretário municipal de Indústria e Comércio, Janio Dias.

O prefeito José de Araújo Leite Neto (Juca), também destacou a parceria com o SENAC. “Trata-se de uma instituição renomada e nesta gestão já fizemos parceria com o SENAI e outras empresas para a oferta de cursos profissionalizantes, a depender do segmento de cada uma. Frequentemente, estamos oferecendo aos laranjeirenses mais oportunidade e qualidade de vida e assim continuaremos atuando, buscando formar nossa mão de obra para o mercado de trabalho”, ressaltou Juca.

Midiando Comunicação/ASCOM Laranjeiras.