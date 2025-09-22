Laranjeiras realiza a maior Micareme de todos os tempos; foram três dias de festa

Neste fim de semana, os três dias de festa da Micareme 2025 lotaram as ruas do centro histórico e a Praça de Eventos. O público curtiu os shows de Henry Freitas, Nona, Mikael Santos, Simone Morena e Anderson Neiff e Oh Polêmico. Além disso, Igor Kannário arrastou uma mutidão neste domingo. Nenhum ocorrência grave foi registrada e a população considerou o evento como o melhor de todos os tempos.

No sábado, a população e os integrantes dos blocos carnavalescos mantiveram a tradição e sairam às ruas para o desfile do BotaFogo, Ninho dos Gaviões, Águia de Ouro, Flores de Outrora e Império. Este ano, o Bloco Laranjeirense não participou do desfile.

A Micareme 2025, evento tradicional que mistura a energia do carnaval fora de época com a identidade cultural de Laranjeiras, contou com uma estrutura reforçada de segurança, organização e logística para receber turistas e moradores.

O prefeito de Laranjeiras, Juca, destacou a importância da festa: “Realizamos uma festa linda, organizada e inovadora, que já é considerada a maior de todos os tempos. Quero parabenizar a equipe da Prefeitura e todo o povo de Laranjeiras. Nenhuma ocorrência grave foi registrada”, disse.

Por release Comunicação/ASCOM PML.