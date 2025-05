Laranjeiras se une no combate ao abuso sexual infantil com campanha Maio Laranja

Em sessão realizada na Câmara Municipal de Laranjeiras, nesta quinta-feira, (22), as conselheiras tutelares Carla Patrícia Santos e Émmary Nainy fizeram uma explanação sobre a campanha Maio Laranja, movimento nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Representando os demais conselheiros dos dois distritos do município, as profissionais destacaram o empenho conjunto da Prefeitura, da Câmara e dos conselhos tutelares nesta causa prioritária.

Durante a apresentação, as conselheiras explicaram que a campanha Maio Laranja tem como principal objetivo dar visibilidade a um problema que, infelizmente, ainda ocorre de forma silenciosa em nossa sociedade. “Precisamos mobilizar toda a comunidade para estar atenta aos sinais de abuso e denunciar. Cada cidadão tem papel fundamental na proteção de nossas crianças e adolescentes”, enfatizou Carla Patrícia.

Émmary Nainy complementou frisando que é fundamental que todos conheçam os canais de denúncia e saibam identificar situações de risco.

“A campanha, que tem como símbolo a cor laranja, busca sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade para lutar contra este tipo de violência, garantindo a defesa dos direitos de crianças e adolescentes conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Por isso, estamos todos unidos em uma só causa”, frisou.

Após a explanação das conselheiras, os vereadores usaram a tribuna para parabenizar a iniciativa. O presidente da Câmara manifestou o apoio integral da casa legislativa: “Esta não é uma luta apenas do mês de maio, mas um compromisso permanente. A Câmara Municipal de Laranjeiras está à disposição para aprovar projetos e apoiar ações que fortaleçam a rede de proteção às nossas crianças”.

Os parlamentares reafirmaram unanimemente o compromisso de manter o tema em pauta durante todo o ano, não apenas em maio, reconhecendo que o combate ao abuso e à exploração sexual infanto-juvenil exige vigilância constante e políticas públicas efetivas.

TDantas Comunicação/ASCOM CML.