Laranjeiras: Semana do Folclore continua com programação diversificada

O histórico município de Laranjeiras, conhecido por ser o berço da cultura sergipana e a capital da Cultura Popular, celebra entre os dias 19 e 25 de agosto a Semana do Folclore.

Como todos os anos terá uma vasta programação com apresentações de dezenas de grupos ainda preservados, os quais mantém viva a identidade dos laranjeirenses.

“Laranjeiras preserva até os dias atuais diversos tipos de manifestações folclóricas mantendo viva a cultura e a identidade do seu povo. Essa riqueza imaterial não pode ser esquecida ou desvalorizada. É por isso que neste período tão importante fazemos questão de apresentar a todos os sergipanos as nossas riquezas culturais com Mestres e brincantes fazendo acontecer na Semana do Folclore. Quem vem a Laranjeiras também pode apreciar as igrejas e monumentos históricos. Sem dúvida, esta é uma experiência inigualável”, disse o secretário municipal de Cultura e Turismo, Plácido Lyra.

Programação:

DIA 21/08 (quarta) – 9h.

Apresentação Cacumbi Juvenil – Ruas da Cidade.

DIA 22/08 (quinta)

9h30 – Apresentação Samba de Pareia – Colégio Cônego Filadélfio.

10h – Apresentação Batalhão Senhor do Bonfim – Ruas da Cidade

DIA 23/08 (sexta)

9h30 – Apresentação Reisado Águia de Ouro – Escola João Ribeiro.

10h – Apresentação Reisado Águia de Ouro – Escolinha de Pedro Américo.

DIA 25/08 (domingo) – 16h.

Cortejo dos Grupos Folclóricos – Ruas da Cidade

São Gonçalo

Samba de Pareia

Reisado de Nadir

Reisado Flor do Lírio

Chegança Almirante Tamandaré

Reisado Águia de Ouro

Reisado de Lalinha

Taieira

Cacumbi Juvenil

Cacumbi Mirim

Cacumbi Mestre Deca

Guerreiro Nova Geração

Chegança Almirante Barroso

Reisado Menino Jesus

Cangaceiro do Sertão

Capoeira Justiceiro de Luanda

Capoeira Ginga Muleke

Capoeira Berimbau Gunga

Capoeira Aruanda

Batalhão Unidos de São João

Batalhão Império

São Gonçalo Mirim

Samba de Pareia Juvenil

Banda de Pífano Esquenta Muié

Por ASCOM Laranjeiras.