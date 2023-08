Laranjeiras: Vereadores aprovam PL para a implantação do cartão Din Din

Os vereadores de Laranjeiras aprovaram na manhã desta terça-feira, 1º, em sessão extraordinária, o projeto de lei, de autoria do Executivo, que institui o cartão Din Din, com o pagamento de R$ 130 mensais a 1200 famílias em situação de vulnerabilidade social. Segundo o prefeito José de Araújo Leite Neto (Juca), o pagamento da primeira parcela será feito ainda durante este mês de agosto, após a finalização do cadastro dos beneficiários.

Após a explanação do prefeito José de Aeraújo Leite Neto (Juca), na tribuna da casa legislativa. sobre o Projeto de Lei, os representantes do legislativo municipal parabenizaram o gestor por mais esta iniciativa importante, tendo em vista que o novo programa irá substituir a distribuição de cestas básicas, que vinha sendo feita pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

“Com o cartão Din Din, as pessoas terão mais liberdade em fazer as compras, já que, todos os meses, o dinheiro vai ser creditado em conta e os beneficiários vão comprar os gêneros alimentícios que desejarem no comércio local. Além disso, vamos eliminar a logística complicada e burocrática da entrega das cestas básicas”, disse o prefeito.

Entre outros benefícios citados por Juca hoje na Câmara, destaca-se também o incremento na economia local. “A partir de hoje, teremos os dois maiores programas de transferência de renda da história de Laranjeiras, o PAE e o cartão Din Din, que, juntos, vão injetar mensalmente R$ 600 mil no comércio de Laranjeiras. Nada mais justo do que os laranjeirenses ganharem o dinheiro aqui e gastarem aqui”, enfatizou Juca.

Após a explanação, os vereadores tiraram as dúvidas necessárias e parabenizaram o gestor. “Essa é uma excelente iniciativa do prefeito e da equipe gestora, que vai levar mais comida à mesa da população e ainda vai incrementar a economia local. Por isso, os vereadores entenderam a mensagem e aprovaram o projeto por unanimidade, já que se trata de uma ação grandiosa e sem cor e partido político”, disse o presidente da Câmara, Adriano Carvalho.

