Laranjeirenses celebram revitalização do PEC Éder Leite

A população de Laranjeiras, a 19 quilômetros de Aracaju, agora dispõe de um local com diversos equipamentos para práticas esportivas completamente revitalizado. Localizado entre a Rua Siqueira Menezes e às margens do Rio Cotinguiba, o Ponto de Encontro Comunitário (PEC) Éder Leite, que ocupa uma área de 6.800 metros quadrados, recebeu investimentos de aproximadamente R$ 1,5 milhões e se destaca na cidade histórica. Entregue oficialmente à comunidade na manhã desta sexta-feira, 29, a reforma do PEC executada pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), trouxe de volta à população o maior complexo de lazer ao ar livre da cidade.

A revitalização contemplou a substituição do gramado sintético do campo society, reestruturação da quadra de vôlei de areia, quadra poliesportiva e pista de skate, recuperação do passeio e ciclovia, reforma de quiosque e dos banheiros com revestimentos e acessibilidade, substituição da rede de drenagem, substituição das instalações elétricas e implantação de refletores em LED SLLIN 300.

Também fazem parte da intervenção projeto paisagístico com árvores, plantas ornamentais e grama, instalação de pergolado, academia da saúde da família, parque infantil, mesas e bancos em concreto para jogos e urbanização no entorno.

Mudanças

Praticante de futsal, Fut 17 e futebol de areia, Eberty Santos Silva tece elogios à obra. “O PEC ficou ótimo, está completamente diferente do que era antes. Vai ser muito bom para a juventude que agora tem novas opções de lazer. Eu, que jogo futebol, gostei muito dos campos e dos acabamentos deles”, ressalta o desportista.

Também adepta do futebol, Lohanna Lima Barbosa diz estar feliz com a reforma do espaço. “O PEC está maravilhoso, agora tem academia, parque para as crianças, as quadras estão novinhas e, para mim, que jogo na posição de goleira, ficou ainda melhor com o novo gramado sintético na quadra”, frisa.

Para o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas, a reforma do PEC se soma a outros investimentos realizados no município. “A capital sergipana da cultura popular recebe hoje do Governo do Estado não apenas um complexo com diversos equipamentos de modalidades esportivas, mas um local de lazer e contemplação que atenderá crianças, jovens, adultos e idosos e que integra um pacote de intervenções entre praças, reforma de terminal rodoviário, pavimentação granítica, quadras de esporte, cujos investimentos somam mais de R$ 8 milhões, tudo isso para melhorar a qualidade de vida e proporcionar desenvolvimento aos moradores”, enfatiza.

