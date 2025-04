Larissa Costa grava primeiro audiovisual em Itabaianinha com participações especiais

O projeto será no próximo domingo, 6 de abril, no Povoado Ilha

A cantora sergipana Larissa Costa está prestes a viver um dos momentos mais marcantes de sua carreira: a gravação do seu primeiro projeto audiovisual, “Brega da Lari”, que será realizada no Povoado Ilha, em Itabaianinha (SE), no próximo domingo, 6 de abril, a partir das 16h.

Com uma trajetória em ascensão no cenário do brega, Larissa escolheu sua cidade natal para eternizar esse momento. O projeto vai reunir 10 faixas embaladas por participações de peso já confirmadas:Luanzinho Moraes, Franquinho Vaqueiro, Liene Show e Luiz Ferraz.

“Gravar esse audiovisual em casa é um sonho. Ver esse projeto ganhar vida aqui, com minha família, meus amigos, meu povo… é emocionante demais”, contou Larissa.

O projeto “Brega da Lari” promete destacar a força e a identidade do brega, ritmo que tem conquistado o Brasil com sua mistura de romantismo e sofrência. “O brega cresceu muito e está conquistando espaços importantes. Eu me orgulho de fazer parte desse movimento que representa tanta gente e que fala diretamente com o coração do povo”, destacou a cantora.

A expectativa é que o audiovisual, além de fortalecer a imagem feminina no segmento, também coloque o Povoado Ilha no mapa musical do estado, reforçando a conexão entre cultura, território e identidade.

Por Hivy Rhafaella- Foto: Juracy Feitosa