Legends Game Brasil atrai público de cerca de 5 mil pessoas ao Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju

Sergipe recebeu a noite dessa terça-feira (21), um dos maiores eventos esportivos e solidários do país, o Legends Game Brasil. O Ginásio Constâncio Vieira foi tomado pelo público que foi conferir o evento realizado primeira vez em Sergipe, que reuniu grandes nomes do futebol e do futsal mundial, como Cafu, capitão do penta, e Falcão, rei das quadras, em uma noite que ficará marcada na memória dos sergipanos.

Com quase 5 mil pessoas presentes, o espetáculo começou antes mesmo da bola rolar. A chegada dos jogadores ao ginásio foi acompanhada de perto pela torcida. “É um privilégio poder ver esses ídolos de perto. Sempre acompanhei pela TV, e vê-los aqui em Aracaju é emocionante. É um sonho realizado para mim, para o meu pai e para os meus filhos, três gerações aqui hoje reunidas”, contou Rodrigo Dantas, fã de futsal e morador da Barra dos Coqueiros.

O Governo do Estado de Sergipe foi um dos apoiadores do Legends Game Brasil. A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, destacou a importância de a gestão estadual trazer eventos de alto nível para a capital e ressaltou o impacto do evento para o estado. “Receber o Legends Game foi uma conquista para o esporte e para o nosso estado, é mais um evento grandioso no nosso calendário. A torcida vibrou, os craques brilharam, e o resultado foi uma noite histórica para Sergipe”, afirmou.

Quando a partida começou, o que se viu foi um show de talento e carisma. O jogador Cafu arrancou risadas e aplausos ao interagir com a torcida, enquanto Falcão mostrou por que é considerado o maior jogador de futsal de todos os tempos, marcando golaços que levantaram o público das arquibancadas.

“É uma alegria estar aqui e sentir o carinho dessa torcida. Foi uma noite especial não só pelo jogo, mas pela energia que esse ginásio nos trouxe”, declarou Falcão ao final da partida. Cafu também destacou a importância do evento. “O Legends Game não é só sobre futebol, mas sobre unir as pessoas, inspirar crianças e ajudar quem mais precisa. Sergipe nos recebeu de braços abertos, e espero que esta seja a primeira de muitas edições aqui”.

Solidariedade

Além do espetáculo esportivo, a solidariedade foi o grande destaque da noite. Mais de três toneladas de alimentos foram arrecadadas para a Associação de Apoio ao Adulto com Câncer do Estado de Sergipe (AAACASE). Para Neide dos Santos, representante da instituição, o evento vai além do entretenimento. “Esses alimentos farão a diferença para muitas famílias que dependem do nosso apoio. É emocionante ver como o esporte pode transformar vidas.”

O idealizador do Legends Game Brasil, Bruno Zarif, agradeceu a receptividade dos sergipanos e destacou a grandiosidade do evento. “Sergipe superou nossas expectativas. O ginásio lotado, a alegria das pessoas e o sucesso na arrecadação para a AAACASE mostram como o estado tem um público apaixonado por esporte. Estamos muito felizes por ter escolhido esta cidade para a quinta edição do evento”.

Durante todo o evento, os torcedores não esconderam a emoção de participar de um momento tão especial. “Nunca imaginei assistir a um evento tão grandioso aqui. Ver Cafu e Falcão jogando, brincando com a torcida, foi emocionante. Já estou na expectativa para o próximo ano”, comentou Débora Bomfim, do bairro Santos Dumont, que foi ao ginásio acompanhada pelo filho Pedro, que também joga futsal.

A partida encerrou com o placar de 19 para o time Falcão a 17 para o grupo liderado por Cafu. No final, a torcida, em especial os pequenos torcedores, aproveitou para registrar esse momento com autógrafos dos craques em suas camisas. O sucesso da primeira edição do Legends Game Brasil em Sergipe deixou sua marca no calendário esportivo do estado.

Foto: Thiago Santos